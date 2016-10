Bauen in Meschwitz und Plotzen Im November beginnen Arbeiten am Wuischker Wasser. Auch ein Regenwasserkanal muss erneuert werden.

In Meschwitz und Plotzen wird gebaut. © dpa

Das Hochwasser, das rund um Hochkirch viele Spuren hinterließ, ist schon mehr als drei Jahre her – und noch immer ist die Gemeinde dabei, Schäden zu beseitigen. So beginnt Mitte November am Wuischker Wasser eine Maßnahme. Dabei wird unter anderem Geröll beseitigt und in der Ortsmitte von Meschwitz eine Ufermauer abgerissen und durch eine Böschung ersetzt. Der Gemeinderat hat den Auftrag dafür an die Firma SLB Bautzen vergeben.

Ab Anfang November wird auch in Plotzen gebuddelt. Dort lässt die Gemeinde einen Regenwasserkanal erneuern, und zwar in der Ortsmitte nahe der großen Linde, um die im Advent immer das Warmtrampeln stattfindet. Da es in der Nähe noch andere große Bäume gibt, kam die Frage aus dem Gemeinderat, ob diese stehen bleiben. Ja, sagte Bürgermeister Norbert Wolf (CDU). Es gebe keinen Grund, die gesunden Bäume zu fällen. Der Kanal werde drum herum gebaut. Das erledigt der Bauhof Soldan aus Weigersdorf. (SZ/MSM)

zur Startseite