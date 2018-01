„Bauen heißt nicht nur Bauen auf der grünen Wiese“ In Maxen prallen die Wünsche aufeinander. Jeder erwartet etwas anderes vom Flächennutzungsplan.

1759 wurde bei Maxen Mann gegen Mann gekämpft. Die Schlacht ist heute mit Figuren im Museum nachgestellt. Damals ging es um Land – und heute wieder. Nur wird inzwischen mit anderen Mitteln gekämpft.

Jan Claus leitet die Öffentlichkeitsarbeit in der Gicon-Firmengruppe. Der für Müglitztal zuständige Projektleiter ist Michael Kühfuss.

Müglitztal. Kaum ein kommunaler Plan berührt persönliche Interessen so sehr wie der Flächennutzungsplan. Er legt für die nächsten Jahre fest, wo was gebaut werden kann. Betriebe zum Beispiel – und Wohnhäuser. Damit greift er in die Zukunftsplanung vieler Familien ein. In Maxen gehen die Meinungen besonders auseinander. Bauen oder nicht bauen, ist die Frage. Was sollte der Plan berücksichtigen, was nicht und welchen Spielraum gibt es noch? Die SZ sprach dazu mit Jan Claus vom Planungsbüro Gicon, das den Flächennutzungsplan für die Gemeinde Müglitztal erarbeitet.

Ist die Diskussion in Maxen etwas Besonderes, Herr Claus?

Demokratie lebt von verschiedenen Meinungen. In Maxen besteht offenbar ein überdurchschnittliches Interesse, neue Baugrundstücke zu schaffen. Das liegt sicher an der Attraktivität des Ortes wie auch am aktiven Leben mit engagierten Vereinen. Eine vergleichbare Diskussion wie in Maxen gibt es derzeit in anderen Orten der Verwaltungsgemeinschaft Dohna-Müglitztal nicht. Allerdings geht man auch in anderen Städten mit vielen Ortsteilen, wie zum Beispiel in Wilsdruff, ähnlich heran.

Können Sie die Aufregung der Maxener verstehen?

Natürlich möchte man, wenn möglich, auf eigenen privaten Grundstücken bauen. Da liegt es nahe, dass man sich aktiv zum Vorentwurf des Flächennutzungsplans äußert. Zusammen mit der Gemeindeverwaltung Müglitztal und der Stadt Dohna nehmen wir die Belange der Maxener ernst und werden im Rahmen der Bürgerversammlung am 16. Januar darauf eingehen. Zudem können die Maxener bei Fragen direkt mit uns ins Gespräch kommen, wovon einige bereits Gebrauch gemacht haben.

Warum soll Maxen leer ausgehen bei den Bauflächen?

Bei der Neuausweisung von Bauflächen geht Maxen nicht leer aus: Der aktuelle Arbeitsstand sieht vor, dass hier im Vergleich zu den anderen Müglitztaler Ortsteilen die meisten neuen Bauflächen für Wohn- und Mischbebauung dargestellt werden. Bauliche Entwicklung der Ortsteile bedeutet aber nicht nur Bauen auf der grünen Wiese, sondern auch den Erhalt der Bausubstanz sowie die Nutzung von Baulücken im Innenbereich. Gerade in Maxen befinden sich interessante Objekte. Allerdings befinden sich diese nicht in kommunaler Hand.

Wie viele und welche Flächen sind das in Maxen konkret?

Wir sprechen von einem Gebiet, das sich grob südlich des Kunsthofes und östlich des Schlosses befindet. Der Flächennutzungsplan ist in erster Linie ein Vorschlagswerk für die Gemeinden, deswegen ist aus Sicht des Planers eine genaue Hausanzahl für die Flächen nicht angedacht. Diese Entscheidung obliegt den Gemeinden.

Sie sagten in einer der ersten Debatten, man müsse erstmal viel in den Plan schreiben, die Behörden würden dann ohnehin streichen. Wenn nun aber gar nichts erst drin steht, klingt das nach vorauseilendem Gehorsam …

Mit den politischen Gremien von Dohna und Müglitztal wurden Ideen zur baulichen Entwicklung der beiden Kommunen erarbeitet, die in die Planung aufgenommen wurden. Dabei wurde im Vorfeld nicht die Machbarkeit abschließend geprüft. Maxen geht nicht leer aus. Doch Bedenken der Behörden führen dazu, dass rechtliche Sachverhalte einer Ausweisung als Baufläche entgegenstehen. Das sind unter anderem Landschaftsschutzgebiete und Vorranggebiete für Landwirtschaft.

In welchen anderen Gebieten der Gemeinde Müglitztal sind Bauflächen vorgesehen?

In Burkhardswalde, Falkenhain und Mühlbach sind Bauflächen zur Wohnbebauung und. gemischten Bebauung vorgesehen, in Schmorsdorf kommt eine Fläche für Ferienwohnungen dazu.

Wie geht es dann weiter mit dem Plan?

Nach der Bürgerversammlung werden die Fragen, Meinungen und Wünsche der Müglitztaler bewertet. Erst nach Abschluss der Diskussion kann der Plan erneut im Gemeinderat vorgestellt werden. Anschließend wird der Entwurf im Technischen Ausschuss in Dohna, im Stadtrat Dohna und im Gemeinschaftssauschuss beschlossen. Dieser Entwurf wird dann für alle Bürger offengelegt. Zudem geben die Behörden und Träger öffentlicher Belange ihre Stellungnahmen ab.

Und wann ist der Plan dann Gesetz?

Derzeit wird eine Genehmigung bis Ende dieses Jahres angestrebt.

