Bauen an der Schnellstraße Zwischen dem Autobahnanschluss Burkau und Straßgräbchen wird ab Montag gebaut.

Autofahrer, die auf der Schnellstraße Richtung Kamenz/Hoyerswerda unterwegs sind, sollten in den nächsten zwei Wochen etwas mehr Zeit einplanen. Zwischen dem Autobahnanschluss Burkau und Straßgräbchen wird ab Montag gebaut. Die Straße bleibt durchgehend befahrbar, in den Baustellenbereichen rollt’s aber nur auf einer Spur. Bis zum 25. November lässt das Landratsamt die Randbereiche an insgesamt neun Kreuzungen beziehungsweise Einmündungen instand setzen.

„Es ist geplant, jeweils zwei Knotenpunkte gleichzeitig zu bauen und in dieser Zeit den Verkehr über eine Drei-Seiten-Ampel zu regeln“, sagte Gernot Schweitzer, Pressesprecher des Bautzener Landratsamtes. Sind die Arbeiten an einer Kreuzung abgeschlossen, rücken Bauleute und Ampeln zur nächsten weiter. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich in Burkau.

Vorgesehen ist, die Randbereiche der Einmündungen der Nebenstraßen durch Großpflaster zu stabilisieren. Das Landratsamt sieht Gefahr in Verzug. „Wir verzeichnen ein verstärktes „Herunterfahren“ der Straßenränder. Dadurch entstehen zum Teil hohe Kanten zwischen Fahrbahn und Bankett“, so der Sprecher. (SZ)

