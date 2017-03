Baucontainer heimgesucht

Riesa. Vier Menschen sind am Donnerstagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der Chemnitzer Straße verletzt worden. Dort war eine 42-Jährige mit einem Dacia unterwegs und musste in Höhe Stendaler Straße an einer roten Ampel halten.

Zeugen nach Schlägerei gesucht

Strehla. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall am Rande einer Faschingsveranstaltung in Strehla, bei der zwei 30 und 32 Jahre alte Männer zum Teil schwer verletzt wurden.

Die beiden Männer waren am frühen Morgen des 24. Februar bei einer Veranstaltung im Gasthof an der Lindenstraße vor dem Gebäude in eine Auseinandersetzung mit zwei Unbekannten geraten. Dabei erlitt der 30-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei fragt: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Wer kann Angaben zu den beiden unbekannten Schlägern machen? Hinweise bitte an das Polizeirevier Riesa oder telefonisch unter 0351 483 22 33 an die Dresdner Polizei.