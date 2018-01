Baubüro jetzt Planungsbüro

Armin Ussath (links) und Robert Meier sehen Zeichnungen an. Beide sind Geschäftsführer der Firma Ussath Ingenieure GmbH. Foto: André Schulze © André Schulze

Gleich drei große Aufträge in und um Rietschen liegen derzeit in den Händen des Teams von Armin Ussath: Die Aufträge für die Planungen des Kinoumbaus am Lausitzer Eck und den Anbau an die Kita „Kleine Strolche“ in Rietschen sowie für den Neubau der Turnhalle in Kreba-Neudorf sind an das Krauschwitzer Ingenieurbüro gegangen. Das Büro hat der 61-Jährige, der auch einen Doktortitel hat, 1995 gegründet.

Bereits Ende 2016 begann Armin Ussath damit, seine Firma neu zu strukturieren und gründete eine GmbH. In der Ussath Ingenieure GmbH arbeiten aktuell die fünf Ingenieure; zum Ingenieurbüro Dr. Ussath gehören weitere vier Mitarbeiter. Perspektivisch soll das Team wieder in einer Firma verschmelzen.

Seit Monatsbeginn spielt der Name Rietschen in der Firma eine ganz neue Rolle. Nicht nur als Auftraggeber und Kunde tritt Rietschen jetzt auf. Ussaths Firma ist mit Rietschen noch viel intensiver verbunden. Im ehemaligen Gemeindeamt an der Kirchstraße wurde im Januar ein Büro eröffnet. Die Räume sind vielen Rietschenern, Hammerstädtern, Neuliebelnern, Altliebelnern und Werdaern bestens bekannt. Denn hier hatten Vattenfall und Nachfolger Leag das Büro für das Schöps-Umbau-Projekt eingerichtet. Bis Ende Oktober arbeitete hier Projektleiterin Corina Fiskal mit ihrem Team, nutzten verschiedene Planungsbüros, Landestalsperrenverwaltung und andere Projektpartner Räume im Erdgeschoss.

Einen Teil davon nutzt jetzt das Ingenieurbüro Ussath. Die Voraussetzungen sind gut, die Räume von der Grundausstattung sind gleichfalls gut. „Vieles konnte direkt genutzt werden“, sagt Armin Ussath. Der Rietschener Bürgermeister Ralf Brehmer ist auch zufrieden, dass sich quasi nahtlos neue Mieter für die Gewerberäume fanden. „Dort hatte der Leag-Vorgänger Vattenfall bereits schnelles Internet anliegen. Das ist ein Vorteil für das Ingenieurbüro“, sagt der Bürgermeister. Und er weist darauf hin, dass noch Räume leer stehen. Von der Kirchstraße aus gesehen, hat Armin Ussath die Räume links vom Eingang angemietet, also die Seite ohne den größeren Versammlungsraum.

Noch wichtiger als die neuen Räume in Rietschen ist der neue Mitarbeiter. Ebenfalls seit Jahresbeginn gehört Robert Meier zum Ussath-Team. Der 40-Jährige ist in Rietschen kein Unbekannter. Nicht nur, dass er hier aufgewachsen ist und mit seiner Familie in Nieder Prauske lebt. Robert Meier gehört als berufener Bürger zum Technischen Ausschuss des Gemeinderates. Bis Jahresende arbeitete er in dem in Rietschen ansässigen Planungsbüro Sweco, früher Grontmij. Keinesfalls habe er Robert Meier abgeworben. Er habe erst einmal die Situation gecheckt und dann gefragt, ob Interesse bestehe, beschreibt Armin Ussath. Er hatte schon einiges von Robert Meier gehört, nachdem er vor etwa sieben, acht Jahren nach Daubitz gezogen war, erzählt Ussath, der aus Podrosche stammt. „Robert hat einen guten Leumund. Er wird immer positiv genannt im Vergleich zu anderen“, so Armin Ussath. Der Rietschener bestätigt, dass er den Chef des Krauschwitzer Ingenieurbüros vorher persönlich gar nicht kannte. Das hat sich aber bereits in den ersten Tagen des neuen Jahres schon geändert. Denn Robert Meier ist wie Armin Ussath auch Geschäftsführer in der GmbH. Damit wird also bei der GmbH mit Hauptsitz in Krauschwitz der Generationswechsel eingeleitet. Der Rietschener muss als Geschäftsführer Mitarbeiter auch fachlich anleiten, statt nur Projekte zu bearbeiten. „Robert muss anhäufeln, ich muss loslassen – das ist ein Findungsprozess“, sagt Armin Ussath. Obwohl sein junger Geschäftsführer-Kollege im Büro in Rietschen bisher der einzige Mitarbeiter ist, fährt er täglich auch nach Krauschwitz.

Neben der Hochbauplanung beschäftigen sich Mitarbeiter auch mit Umwelt- und Altlastenprojekten. Ganz fremd sind ihnen auch die neuen Büroräume in Rietschen nicht. Denn bei der Umverlegung des Weißen Schöps’ für den voranschreitenden Tagebau haben sie bei Abrissarbeiten beispielsweise den Abfall bewertet und vor der Entsorgung deklariert. Betreut haben sich auch den Rückbau des Kraftwerks in Hagenwerder. In Niesky hat Ussaths Team den Umbau der AOK-Filiale geplant, in Boxberg verantworten sie den Umbau und die Sanierung der Freien Schule und des Begegnungszentrums. Bereits umgesetzt sind die Planungen für den Umbau des Hotels in Krauschwitz als Seniorenresidenz.

