Baubürgermeister trifft Bürger im Café Informationen zum Ausbau der Kirchstraße gab’s gestern aus erster Hand – im Remise-Café Gröba.

Viele Fragen von interessierten Anwohnern hatte Riesas Baubürgermeister Tilo Lindner (4.v.l.) zum weiteren Ausbau der Kirchstraße zu beantworten. Die Stadtteil-Initiative „Wir in Riesa“ hatte diese zwanglose Plattform angeboten, anstelle eine offizielle Bürgerfragestunde zu dem Thema durchzuführen. Und die Resonanz war entsprechend groß. © Klaus-Dieter Brühl

Es ist Sonntagnachmittag, Spaziergänger pilgern über die wieder offene Schlossbrücke in den Park am Gröbaer Schloss, wo Frühjahrsblüher das Auge und Vogelgezwitscher das Ohr erfreuen. Und wo die Stadtteilinitiative „Wir in Gröba“ ihr „Café an der Remise“ aufgebaut hat. Tische und Stühle stehen im Gras, der Kaffee duftet, und für die Kinder sind Bastelideen und Bücher da, auch eine Tischtennisplatte. Das Wetter spielt mit, und so nimmt es nicht Wunder, dass sich im Nu das Café mit Besuchern füllt.

Doch die sind nicht alle nur wegen Kaffee und Kuchen gekommen. Nein, sie haben viele Fragen, denn heute ist Riesas Baubürgermeister Tilo Lindner hier zu Gast. Und nutzt damit die zwanglose und entspannte Form der Bürgerinformation im Remise-Café, statt eine hochoffizielle Bürgerfragestunde zu veranstalten.

Thema ist der weitere Ausbau der Kirchstraße. Die ist seit einigen Wochen bereits voll gesperrt, denn sie hat während der Flut 2013 erheblichen Schaden genommen und wird nun mit Fluthilfemitteln vollständig saniert. Einschließlich der Versorgungsleitungen. Mehr als ein halbes Jahr wird der erste Bauabschnitt bis zum Dammweg dauern; das ist zwar eine bittere Pille für die Anwohner, lässt sich aber nicht ändern.

Der zweite Bauabschnitt ist dann für 2018 geplant. „Die Bürger haben ja schon lange darauf gewartet, dass sich hier etwas tut“, sagt Bürgeramtsleiter Wolfgang Beckel, der ebenfalls in Gröba wohnt und auch beim Remise-Café mitmacht. Andreas Krauspe, der an der Kirchstraße eine Autovermietung betreibt, möchte natürlich wissen, wie die Zufahrt zu den Grundstücken gewährleistet ist. Und ob die Fußwege auch gepflastert werden? Ja, werden sie, versichert Tilo Lindner.

Und erklärt dann, wie es mit der Straßenbeleuchtung entlang der Kirchstraße weitergeht. Im vorderen Teil der Straße wird es neue Lampen geben, im hinteren Teil sollen alte Masten zum Teil weiter genutzt werden. Alle Lampen werden aber natürlich mit modernen und stromsparenden LEDs bestückt. Rosemarie Panoscha erkundigt sich, wie die Zufahrt an der Ecke Dammweg gewährleistet ist, während sich Edeltraud Jaschke für die künftige Gestaltung der Abwasserentsorgung interessiert. „Denn bei uns kam das Hochwasser 2013 von unten, aus der Kanalisation“, sagt sie.

Die Kirchstraße – das kann man jetzt schon voraussagen – wird also wieder ein Schmuckstück in Riesa werden. Doch die physikalischen Gesetze kann natürlich auch der beste Ausbau nicht außer Kraft setzen, bleibt deshalb zu hoffen, dass das nächste „Jahrhunderthochwasser“ noch eine Weile auf sich warten lässt.

