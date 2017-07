Bauboom und Umzugsstress in den Sommerferien

Burgteichschule: Plattenbau wird Provisorium „Die Maler- und Fußbodenlegearbeiten in der Burgteichschule sind spätestens bis zum Schuljahresbeginn abgeschlossen“, sagt Robert Reinhold vom Referat Hochbau der Stadtverwaltung Zittau. Rund 280000 Euro investiert die Stadt noch einmal in das Provisorium. Das ist notwendig, weil der Plattenbau wegen baulicher Mängel und fehlender Brandschutzanlagen eigentlich nicht neu bezogen werden dürfte.

Parkschule: Alles muss raus! Ab August wird gebaut Der dringend notwendigen Sanierung der Parkschule steht bald nichts mehr im Wege. Das nötige Geld brachte Staatssekretär Herbert Wolff am Dienstag mit. Er übergab im Büro des Oberbürgermeisters den Fördermittelbescheid in Höhe von 1,6 Millionen Euro aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ an Hauptdezernent Thomas Mauermann. Vor der nahen Bundestagswahl spendiert der Freistaat noch Millionen. Wolff übergab am Dienstag einen zweiten Förderbescheid, ebenfalls über 1,6 Millionen Euro im Landratsamt. Insgesamt sind für den Umbau der Parkschule 2,5 Millionen Euro eingeplant. Die Bauarbeiten in der Parkschule beginnen voraussichtlich Anfang August, so Robert Reinhold.

Weinauschule: Die Dauerbaustelle steht unter Strom In der Weinauschule werden Arbeiten an der Elektroanlage durchgeführt, die über die Sommerferien hinaus weitergehen. Parallel erfüllt die Stadt Brandschutzauflagen. Die Investitionssumme in diesem Jahr beträgt rund 665000 Euro.

Lessingschule: Fenster streichen im Haupthaus In den Sommerferien werden in der Lessingschule die Hälfte aller Fenster des Haupthauses gestrichen, berichtet Bauamtsmitarbeiter Reinhold. Der Rest soll später erledigt werden.

Kreismusikschule: Umzug ins Noacksche Haus läuft Am Dienstag lieferte die August Förster GmbH aus Löbau einen Flügel Modell 190 und ein Klavier Modell 125 G in die Kreismusikschule Dreiländereck ins Noacksche Haus am Markt. Der Umzug der Musikschule vom ehemaligen Armeegelände in das Zittauer Stadtzentrum hat in diesen Tagen begonnen. Die offizielle Eröffnung des neuen Domizils soll am 4. August stattfinden.

Hauptturnhalle: Erste Einblicke im September „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Dieter Peschel vom Landkreis nach dem Fortgang der Bauarbeiten an der Hauptturnhalle befragt. Die ersten Einblicke sollen die Zittauer und ihre Gäste beim Tag des offenen Denkmals im September erhalten. Nach den Winterferien 2018 soll die Hauptturnhalle zur Nutzung übergeben werden, die Fertigstellung der Außenanlagen dauert noch bis zum Jahresende 2018. Die Gesamtkosten für Sanierung, Ersatzneubau der Zwei-Felder-Sporthalle und Außenanlagen liegen bei rund 7,1 Millionen Euro.