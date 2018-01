Bauboom in Seifhennersdorf Seit langer Zeit sind in der Stadt wieder Anträge für den Eigenheimbau gestellt worden.

Symbolbild © dpa

Bauanfragen stehen bei Stadtratssitzungen in Seifhennersdorf selten auf der Tagesordnung. Und an Anträge für Eigenheime kann sich Bürgermeister Karin Berndt (UBS) schon gar nicht mehr erinnern, wann das das letzte Mal passierte. „Das war uns schon jahrelang nicht mehr vergönnt“, sagte sie auf der jüngsten Stadtratssitzung.

Um so erfreulicher findet es die Bürgermeisterin, dass es bei der Stadtverwaltung im Dezember vergangenen Jahres gleich drei Anfragen für den Bau eines Eigenheimes gab. Einstimmig haben die Seifhennersdorfer Stadträte dann drei Tage vor Heiligabend auf ihrer letzten Sitzung auch allen drei Projekten zugestimmt.

Demnach kann nun ein Wohnhaus auf der Otto-Simm-Straße gebaut werden. Und die anderen beiden Eigenheime sollen auf der Straße An der Läuterau und am Oppeltweg entstehen.

Außerdem haben die Abgeordneten auch einem Anbau an ein Gebäude der Firma Olutex sowie dem Nachrüsten eines Blockheizkraftwerkes an der Südstraße auf dem Gelände der Agrargenossenschaft zugestimmt. „Ich hoffe, dass wir für alle fünf Bauanträge die Genehmigungen von der Unteren Bauaufsicht bekommen“, so Karin Berndt. ( SZ/hg)

