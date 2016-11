Bauboom in Laubegast Das kleine Wohngebiet am Lockwitzbach wird erweitert. Auch im alten Elbarm rollen schon die Bagger.

Die Dresdner Elbebau GmbH hat Laubegast für sich entdeckt. Derzeit werden gleich zwei neue Bauprojekte in dem beliebten Stadtteil an der Elbe vorbereitet. An der Grenze zu Kleinzschachwitz vervollständigt das Unternehmen das kleine Wohngebiet am Lockwitzbach. Die beiden Mehrfamilien- und 18 Einfamilienhäuser oberhalb des Kleinzschachwitzer Ufers sind fast fertig. Insgesamt vier 140-Quadratmeter-Wohnungen stehen noch zum Verkauf.

Bevor die Bagger auf dem gegenüberliegenden Areal anrollen können, muss zunächst der Lockwitzbachweg saniert werden. „Das geht glücklicherweise ohne Vollsperrung“, sagt Elbebau-Chef Uwe Kraft. Mitte Dezember soll die Straße, die übrigens erstmals einen Gehweg haben wird, fertig sein. Dann werden die ehemaligen Hallen der Holzindustrie GmbH abgerissen. Die Laubegaster Traditionsfirma war 2015 – nach mehr als 100 Jahren am Standort – nach Heidenau umgezogen. Nun wird aus dem einstigen Gewerbe- ein Wohngebiet. Die große Schwarzpappel auf dem Areal bleibt erhalten. Auf dem 10 000 Quadratmeter großen Grundstück entstehen acht Einfamilien- und vier Stadthäuser. Sie können Ende 2017 bezogen werden. 2018 soll zudem ein Mehrfamilienhaus fertiggestellt werden. Architektonisch sind die Gebäude mit Flachdächern an den Bauhaus-Stil angelehnt.

Die neue Straße, die die Siedlung an den Lockwitzbachweg anschließt, soll einen neuen Namen bekommen. Dafür will sich Ortsamtsleiter Jörg Lämmerhirt stark machen. Ein Vorschlag lautete „An der Schwarzpappel“.

Im Süden von Laubegast, am Rand des Altelbarms, sind die Bauarbeiten schon in vollem Gange. Angrenzend an das Wohngebiet Solitude entstehen dort 25 Einfamilienhäuser, darunter mehrere Reihenhäuser. „Diese sind alle schon verkauft“, berichtet Kraft. Seit Oktober wird das 12 000 Quadratmeter große Areal nun zunächst mit allen nötigen Versorgungsleitungen erschlossen. Anschließend wird die Havemannstraße, die bereits vor 20 Jahren als Sackgasse angelegt wurde, weitergebaut. Allerdings nicht als Durchgangs-, sondern als Ringstraße. Die ersten Baugruben für die Neubauten sind schon ausgehoben. Im März oder April soll der Hausbau starten.“

