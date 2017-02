Bauboom in Dippoldiswalde

Eine üppige Tagesordnung erwartet die Mitglieder des Technischen Ausschusses im Stadtrat Dippoldiswalde am Mittwoch, dem 8. Februar. Die Räte haben ihre Stellungnahmen zu drei Bauvoranfragen, zu 13 Bauanträgen und zu zwei weiteren Bauvorhaben abzugeben, die von den vorhandenen Bebauungsplänen abweichen. Es geht dabei unter anderem um eine Erweiterung des Labors der Talsperrenverwaltung in Paulsdorf, ein neues Bürogebäude, das in Malter als Blockhaus errichtet werden soll und die Umnutzung der ehemaligen Kaufhalle in Schmiedeberg zu einer Tischlerei. Die umfangreichste Bauvoranfrage dreht sich um den geplanten Bau von vier Einfamilienhäusern, eines Doppelhauses und die Sanierung eines vorhandenen Mehrfamilienhauses im Ortsteil Oberhäslich.

So viele Bauvorhaben sind selten. Das hängt aber mit der Jahreszeit zusammen. Wer im Frühjahr bauen will, muss sich jetzt darum kümmern, dass er die erforderliche Genehmigung bekommt. (SZ/fh)

Sitzung des Technischen Ausschusses am Mittwoch, 8. Februar, 18 Uhr im Ratssaal in Dippoldiswalde.

