Baubeginn zum Schanzenbach Am Montag wird die Straße gebaut. Aber schon Ende Juli soll der Bau erledigt sein.

© Symbolfoto: dpa

Im Ortsteil Brösen wird eine neue Baustelle aufgemacht. Während der Kanalbau in der Straße zur Agrargenossenschaft läuft, beginnt am Montag außerdem der Bau der Straße zum Schanzenbach hinunter. Dort ist vor ein paar Monaten schon die Kläranlage für den Ort in die Erde gekommen. Mit Einschränkungen wegen des Straßenbaus müssen die Anwohner an dieser Straße rechnen.

Schon Ende Juli soll sich diese Baustelle erledigt haben. Denn am 1. August startet der Bau der Ortsstraße in Richtung Westen. Dann sind in größerem Umfang Umleitungen nötig, über die Details dazu informiert die Kommune rechtzeitig vor Beginn der Behinderungen. Eigentlich hätte der Straßenbau im August/September zu größerem Konfliktpotenzial geführt. Zu dieser Zeit wird traditionell Schanzenbachfest gefeiert. Für dieses Jahr gibt es allerdings keine Pläne – und damit auch kein Fest. (DA/sig)

