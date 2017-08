Baubeginn noch dieses Jahr Die Ausschreibung für das Instandsetzungsvorhaben läuft bereits. Schon im September soll es die Auftragsvergabe geben, teilt das Bernsdorfer Rathaus mit.

Noch in diesem Jahr beginnen die Bauarbeiten an der Kamenzer Straße in Bernsdorf. © dpa

Eigentlich sollte die Instandsetzung der Kamenzer Straße in Bernsdorf und Straßgräbchen erst im kommenden Jahr starten. Nun wird es aber doch schon in diesem Jahr losgehen. „Die Ausschreibung ist im Gange“, war dieser Tage von Bauamtsmitarbeiter Steffen Moschke zu erfahren. Die Auftragsvergabe soll im September erfolgen. Der Baubeginn wird damit im Herbst sein.

In Angriff genommen wird erst einmal der Straßenabschnitt zwischen dem Unternehmen Maurer Söhne in Bernsdorf und der Ortslage Grünberg in Straßgräbchen. „Das ist das schlimmste Teilstück“, ließ Bürgermeister Harry Habel (CDU) wissen. Die Schäden auf der Fahrbahn zu flicken, was spätestens im Winter wieder notwendig werden würde, kostet nicht wenig Geld. Da ist es besser, die Straße gleich auf Vordermann zu bringen. Um zügig voranzukommen, so der Bürgermeister, soll unter Vollsperrung gebaut werden.

Der größere Teilabschnitt der Kamenzer Straße wird nächstes Jahr folgen. Es handelt sich um die komplette Ortsdurchfahrt von Straßgräbchen bis zum Bahnübergang in Richtung Kamenz. Ebenso wie bei der Instandsetzung der Wittichenauer Straße, die am kommenden Dienstag für den Verkehr freigegeben wird, trägt auch bei der Kamenzer Straße der Freistaat die Kosten. Nach dem erfolgten Bau der Ortsumgehungsstraße wurden die beiden ehemaligen Staatsstraßen in die Zuständigkeit der Stadt Bernsdorf abgegeben. Voraussetzung war deren Instandsetzung. Das Land lässt sich das in Summe gut 900 000 Euro kosten.

