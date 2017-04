Baubeginn nach acht Jahren Das Heidenauer Gymnasium bekommt einen Anbau. Beschlossen wurde das schon 2009. Gebaut wird aber kleiner als ursprünglich gedacht.

Ein klein wenig sieht es schon nach Baustelle aus: Doch so richtig los geht es am Heidenauer Pestalozzi-Gymnasium erst in der zweiten Maiwoche. Ab Schuljahr 2018/19 soll der Anbau genutzt werden können. © Kristin Richter

Die wichtigsten Beschlüsse werden manchmal fast übersehen. Der Auftrag zum Einrichten der Baustelle, zu Rückbau und Erdarbeiten klingt auch nicht besonders aufregend – doch es geht um das Heidenauer Gymnasium und es sind die ersten Arbeiten für den Anbau.

Der Stadtrat wird das am Donnerstag schnell entscheiden. Am 8. Mai soll es offiziell losgehen, zwei, drei Tage später wird auch was zu sehen sein. Ziel für die Fertigstellung des Anbaus ist der Beginn des Schuljahres 2018/19. Weiter will Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) dazu nicht spekulieren. Zu viele Termine gab es in den vergangenen Jahren schon. Inzwischen ist fast vergessen, dass der Anbau seit rund zehn Jahren im Gespräch ist. 2009 hatte der Stadtrat beschlossen, ihn in den folgenden zwei Jahren für 4,5 Millionen Euro zu bauen. Schon damals war unklar, ob es dafür Fördergeld gibt. Der Kampf darum dauerte bis zum 10. April 2017. Da kam der Förderbescheid über rund 2,2 Millionen Euro, was rund 80 Prozent der förderfähigen Kosten ausmacht. Dafür wird der Anbau kleiner als ursprünglich gedacht. Die Schule ist trotzdem zufrieden. „Wir freuen uns, dass es losgeht, sind dankbar für die Fördergelder sowie das Engagement der Stadt als Schulträger“, sagt Frank Clausnitzer. Er ist seit diesem Schuljahr Leiter des Heidenauer Gymnasiums und wird genießen können, worum sein Vorgänger Uwe Beck gekämpft hatte: mehr Platz.

Es werden nun zwar nur drei zusätzliche Unterrichtszimmer, aber sie entspannen die Raumsituation im Hauptgebäude, sagt Clausnitzer. Durch die geplante moderne Ausstattung bieten sie weitere Möglichkeiten für zeitgemäßen Unterricht. Das spielt bei der Entscheidung der Schüler für ein Gymnasium eine immer stärkere Rolle. Dankbar ist man auch für die enge Zusammenarbeit bei der Ausgestaltung der Räume, insbesondere beim Musikzimmer in der zweiten Etage, das optimale Voraussetzungen für modernen, abwechslungsreichen Musikunterricht bieten werde. Der Mehrzweckraum wird unter anderem den Lehrern als Konferenzraum dienen. In den Vorbereitungszimmern erhalten Lehrer Arbeitsplätze, was wiederum die Platzprobleme im Lehrerzimmer entspannt.

Clausnitzer geht davon aus, dass der Schulbetrieb von den Arbeiten nicht sehr stark beeinträchtig wird. Immerhin erfolgen die außerhalb des bestehenden Gebäudes. Dennoch wird es nicht ohne Einschränkungen gehen. So gibt es für Schulfremde während der Bauzeit keine Parkmöglichkeiten. Das wird vor allem bei Veranstaltungen in der Aula zum Problem werden. Für die Autos und Fahrräder von Schülern und Lehrern hingegen habe man verträgliche Lösungen gefunden.

Stadtrat, 27. April, 18.30 Uhr, Rathaus

