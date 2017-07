Baubeginn in der Förderschule In der Einrichtung für Schüler mit Lerneinschränkung wird seit Ferienbeginn gebaut. Die Stadt hat weitere Aufträge bewilligt.

Seit Ferienbeginn wird in der Förderschule L auf dem Meißner Kalkbergareal gebaut. © Archiv/Hübschmann

Die angekündigte Sanierung der Förderschule L auf dem Meißner Kalkbergareal hat bereits zu Ferienbeginn angefangen und geht gut voran. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die nun als nächstes notwendigen Arbeiten hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung an weitere Fachfirmen vergeben. „Das betrifft Leistungen für die Heizungsinstallation im ersten Bauabschnitt in Höhe von 137 000 Euro an die Meißner Firma Eckhard Krug sowie die Installation von Lüftungs- und Sanitäranlagen für alle Bauabschnitte an die Firma Lattermann Haustechnik aus Dresden zum Preis von 296 396 Euro“, sagt Anne Dziallas aus dem Büro des Oberbürgermeisters.

In diesem und den kommenden beiden Jahren soll die Lernförderschule für insgesamt rund 2,15 Millionen Euro grundhaft saniert werden. Dabei werden sich die Arbeiten auch in den nächsten Jahren auf die Sommerferienzeit konzentrieren, so Dziallas.

