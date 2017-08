Baubeginn für neue Gleisschleife Ab Montag werden in Hellerberge Schienen verlegt. Dann geht es für Bahnen bald schneller voran – zunächst aber gar nicht mehr.

Es ist eines der wenigen Projekte der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB), das noch nicht in Verzug geraten ist: Die Waldfläche am Abzweig nach Hellerau wurde bereits gerodet. Ab Montag beginnen die Bauleute mit dem Verlegen der Schienen. Bis Anfang Dezember wird eine neue Gleisschleife auf Höhe der Haltestelle „Infineon Süd“ errichtet. Dort kommen die Bahnen der Linien 7 und 8 nach den Bauarbeiten deutlich schneller voran. Bisher haben Weichen ein zügiges Vorankommen verhindert, mit dem Neubau soll sich die Geschwindigkeit auf 60 Stundenkilometer erhöhen. Außerdem sind dann neue Verbindungen möglich. Dies hatte einige Anwohner befürchten lassen, dass der Takt der Linie 8 nach Hellerau ausgedünnt wird.

DVB-Sprecher Falk Lösch gibt allerdings Entwarnung: Auch wenn die Linie nicht zu den am stärksten nachgefragten gehört, sei dies nicht geplant. Auch während der Bauzeit kommen erst später Einschränkungen auf die Fahrgäste zu. So sind Umleitungen frühestens ab Mitte September notwendig. Im kommenden Jahr wird die alte Gleisschleife abgerissen, das Gebiet am Diebsteig renaturiert und zum Zauneidechsen-Habitat umgestaltet. (SZ/sag)

