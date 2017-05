Baubeginn für Güterbahnhof Die Baywa will auf dem Gelände der ehemaligen Papierfabrik zu Jahresende fertig sein.

Zugewachsene Gleise hinter der ehemaligen Papierfabrik: hier soll ein Güterbahnhof entstehen. © Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Wie die SZ auf Nachfrage von der Baywa AG in München erfuhr, steht der Baubeginn für einen neuen Güterumschlagsplatz auf dem Gelände der Papierfabrik zu Jahresmitte bevor. „Bald sind die Planungen abgeschlossen“, so Baywa-Sprecher Thomas Berger zur SZ. Im Oktober 2016 war das Vorhaben im Technischen Ausschuss des Stadtrates vorgestellt und befürwortet worden. Demnach wird der vorhandene Gleisanschluss der Papierfabrik genutzt, der an der Elsterwerdaer Straße abzweigt. Der Verladeplatz wird der ehemalige Betriebs-Recyclinghof der Papierfabrik.

Er ist auch von der Ortsumfahrung her gegenüber dem Flugplatz zu sehen. Die Fertigstellung des neuen Güterbahnhofes sei in diesem Jahr geplant, so Baywa-Sprecher Berger. Der Lager- und Umschlagplatz wird derzeit von der Abrissfirma Bothur zum Brechen von Recyclingschutz genutzt. Landwirtschaftliche Güter sollen künftig hier umgeladen werden – Getreide und Mais, aber auch Düngemittel. Die Produkte sollen durch Landwirtschaftsunternehmen selbst angeliefert werden. Vorgesehen sind eine kurzzeitige Lagerung in einer neu zu bauenden Lagerhalle und der anschließende Abtransport auf der Schiene. (krü)

