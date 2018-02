Baubeginn an der B 169 verschiebt sich Aufgrund der Minusgrade legen die Bauarbeiter erst am 5. März los. Autofahrer müssen dann einen Umweg in Kauf nehmen.

Greifendorf/Dresden. Das Wetter macht dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) einen Strich durch die Rechnung: „Der Bau der Bundesstraße 169 nördlich von Greifendorf kann nicht wie geplant am Montag weitergehen“, erklärte Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert. Der Baubeginn verschiebe sich „aus heutiger Sicht um eine Woche auf den 5. März“, ergänzte sie.

Dann wird die Straße zwischen „Am Rubinberg“ und dem Ende der Baustelle voll gesperrt. Wer von Hainichen nach Döbeln fahren möchte, kann den neu errichteten Wirtschaftsweg nutzen. Weil dieser als Einbahnstraße ausgewiesen ist, müssen Autofahrer in der Gegenrichtung einen weiträumigen Umweg in Kauf nehmen: „Der Verkehr auf der B 169 in südliche Fahrtrichtung wird großräumig am ,Grünen Haus’ über die Staatsstraße 36 in Richtung Striegistal und danach über Böhrigen auf der Kreisstraße in Richtung Arnsdorf zurück auf die Bundesstraße geführt“, so Isabel Siebert. Die Verkehrseinschränkungen gelten dann voraussichtlich bis Ende September. (DA/sol)

