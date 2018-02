Baubeginn 2019 für Gewerbegebiet Schlauroth

Wo derzeit alte Bahnhäuser und Baume stehen, sollen sich bald Firmen ansiedeln. © Nikolai Schmidt

Görlitz. Im nächsten Jahr soll die Erschließung des früheren Bahngeländes in Schlauroth zu einem Gewerbegebiet beginnen. Das erklärte Oberbürgermeister Siegfried Deinege vor dem Bürgerrat Rauschwalde. „Wir müssen uns beeilen, wenn wir die interessierten Firmen für das Gebiet halten wollen“, sagte Deinege. Mit einem Markersdorfer Unternehmen gibt es eine Absichtserklärung zur Ansiedlung. Wie Bauamtsleiter Torsten Tschage mitteilte, soll die Hauptzufahrt in das neue Gewerbegebiet von der B 6 in Höhe des Baustoffhändlers Wöhlk führen. Prägende Bauten wie die frühere Wagenhalle darf die Stadt abreißen. Derzeit läuft das Planungsverfahren für das künftige Gewerbegebiet. (SZ/sb)

