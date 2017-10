Bauausschuss bestätigt Hafencity Im neuen Viertel entstehen auch Sozialwohnungen. Die Pläne werden nun noch einmal öffentlich ausgelegt.

Die Stadträte im Ausschuss für Bau, Verkehr und Liegenschaften stimmten in ihrer Sitzung an diesem Mittwoch für die Auslegung der überarbeiteten Pläne zur Hafencity. Das Dresdner Immobilienunternehmen Unser schönes Dresden (USD) will zwischen Leipziger Straße und Neustädter Hafen ein neues Wohnviertel errichten. Mit knapper Mehrheit beschloss der Bauausschuss zudem, dass 15 Prozent der Wohnungen mit sozialverträglichen Mietpreisen angeboten werden. Bei 300 Wohnungen wären das 45. Diese Forderung ist bereits seit vier Jahren immer wieder Thema und soll für eine soziale Durchmischung des Viertels sorgen. Das heißt, auch Einkommensschwache sollen eine der Wohnungen mieten können.

Diskutiert wurde auch darüber, ob die bereits ansässigen Unternehmen – wie der Alte Schlachthof auf der gegenüberliegenden Seite der Leipziger Straße – durch den Bau der neuen Wohnungen beeinträchtigt werden. Es gab die Befürchtung, dass Konzerte im Alten Schlachthof oder auch die Musik aus dem Club Puschkin nebenan die künftigen Bewohner stören könnten. Die Stadtverwaltung schließt das jedoch aus und verweist auf die Vorgaben in Bezug auf den Schallschutz.

USD-Sprecher Ulf Mehner begrüßt den Aufstellungsbeschluss des entsprechenden Bebauungsplans für die Hafencity. „Er ist ein wichtiger Schritt für dieses Projekt. Wir sind über die deutliche Mehrheit im Ausschuss sehr erfreut“, so der Sprecher. Letztlich sprachen sich 14 Stadträte für den überarbeiteten Entwurf aus, einer enthielt sich. Sobald die Pläne erneut öffentlich im Stadtplanungsamt ausliegen, haben Dresdner die Möglichkeit, noch einmal die Gelegenheit, sich dazu zu äußern, Bedenken oder Anregungen einzubringen. Wenn diese geprüft und – falls erforderlich – eingearbeitet sind, muss der Bauausschuss noch die Satzung beschließen.

An der Leipziger Straße wird das erste Bauprojekt schon errichtet. Es entsteht ein Neubau mit Ateliers und Büros. (SZ/noa)

zur Startseite