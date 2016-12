Bauaufsicht zieht die Notbremse Das Gebäude an der Talstraße 1 ist einsturzgefährdet. Weil der Eigentümer nicht handelt, wird die Straße gesperrt.

Das Haus an der Talstraße 1 in Waldheim ist einsturzgefährdet. Das Foto zeigt deutlich, wie groß der Schaden am Dach des Gebäudes ist. Die Talstraße ist teilweise gesperrt. © André Braun

Das Haus an der Talstraße 1 ist den Behörden schon lange ein Dorn im Auge. Jetzt hat der Landkreis Mittelsachsen über das Referat Bauaufsicht und Denkmalschutz sogar eine Straßensperrung angeordnet. Das Eckhaus, hinter dem sich zu DDR-Zeiten eine Fabrik befand, steht schon seit Jahren leer. Das Dach des Hauses ist teilweise eingefallen, die Vordertür verschlossen. Hinter den gardinenlosen Fenstern hängen Tapetenfetzen herab. In einer Erdgeschosswohnung sind die Jalousien heruntergelassen.

Die Sperrung betrifft die Talstraße im Bereich der Kreuzung zur Hainichener Straße vor dem Gebäude Talstraße 1. Auf der Hainichener Straße ist eine Durchfahrt möglich. Auch die Talstraße ist bis zur Nummer 2 befahrbar. Die Zufahrt zur Hainichener Straße ist von Haus Nummer 2 gesperrt. „Der Gefahrenbereich um das Gebäude soll vorerst bis zum 28. Februar 2017 gesichert werden“, sagte André Kaiser, Pressesprecher des Landratsamtes Mittelsachsen.

Durch eine Begutachtung eines Sachverständigen wurden starke Schäden am Gebäude festgestellt. „Es besteht die Möglichkeit, dass Teile des Gebäudes einstürzen und dabei auch auf die Straße fallen können. Um eine Gefährdung auszuschließen, wurde die Straße gesperrt“, erläutert Kaiser die Gründe für die Sperrung. Es sei seit Langem versucht worden, mit dem Eigentümer Kontakt aufzunehmen. „Trotz Ordnungsverfügungen wurden die vom Gebäude ausgehenden Gefährdungen nicht beseitigt“, so Kaiser.

Am Donnerstagvormittag haben Mitarbeiter einer Chemnitzer Verkehrstechnik-Firma die erforderlichen Schritte eingeleitet. Die kleinen Bauzäune, die bisher zur Absperrung dienten, wurden durch große Zaunfelder ersetzt. Zusätzlich sind mobile Schutzwände aufgestellt worden. Die Straße vor dem Haus ist bis zum gegenüberliegenden Fußweg abgesperrt, der für Fußgänger aber passierbar ist. Ein Schild „Durchfahrt verboten“ auf der Talstraße zeigt an, dass es an dieser Stelle für Kraftfahrzeuge kein Durchkommen gibt. Auf der Hainichener Straße sind Warnbaken aufgestellt.

