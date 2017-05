Bauaufsicht prüft Gebetsraum In früheren Büroräumen treffen sich Dutzende Muslime zum Freitagsgebet. Doch ist das überhaupt zulässig?

In diesem Wohn- und Geschäftshaus an der Riesaer Goethestraße befindet sich seit mehreren Wochen ein muslimischer Gebetsraum. Nun prüft die Stadt, ob das baurechtlich überhaupt zulässig ist. © Sebastian Schultz

Für die Macher der muslimischen Gesellschaft SBS ist das nicht neu: Ärger mit der Bauaufsicht. Nachdem die Stadt Görlitz ein Nutzungsverbot für einen Gebetsraum in einem früheren Ladengeschäft verhängte, weil die Genehmigung für die neue Nutzung fehlte, droht der SBS in Riesa an der Goethestraße nun Ähnliches. Die Stadt hat ein bauordnungsrechtliches Prüfverfahren gestartet. Darin soll geklärt werden, ob die Nutzung der früher vom Malteser-Hilfsdienst belegten Räumlichkeiten durch die SBS baurechtlich überhaupt zulässig ist – oder eben nicht. Die Mieter um den SBS-Chef Saad Elgazar hatten deshalb eine Frist gesetzt bekommen: Bis zum 23. Mai sollten sie sich zur Art der Nutzung äußern.

Tatsächlich ging fristgemäß auch eine Antwort der SBS im Rathaus ein, teilt Stadtsprecher Uwe Päsler auf SZ-Anfrage mit. Zum Inhalt des laufenden Verfahrens äußert sich die Stadt allerdings nicht. Die Verwaltung werde jetzt die genannten Argumente prüfen. „Mehr lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt dazu nicht sagen, weil die Prüfung noch einige Tage in Anspruch nehmen wird“, sagt Uwe Päsler.

In Görlitz ist der Gebetsraum im Ladengeschäft noch immer geschlossen, allerdings lässt die SBS das von der Stadt verhängte Nutzungsverbot rechtlich prüfen. Außer in Riesa und Görlitz ist die vor einem Jahr in Dresden gegründete Gesellschaft auch in Meißen, Zittau und Pirna mit Gebetsräumen vertreten. Üblicherweise sind die Räume angemietet, lediglich in Pirna hat die SBS ein Objekt gekauft – eine frühere Schulungsstätte in Pirna-Copitz.

Nach eigenem Bekunden will die SBS dem wachsenden Bedarf an muslimischen Kulturzentren im ländlichen Raum sowie in kleineren und mittleren Städten Ostdeutschlands Rechnung tragen. Man vertrete einen unpolitischen Islam. Die Inhalte der Predigten seien ausschließlich religiöser und moralisch/ethischer Natur. Allerdings steht die SBS schon seit Längerem im Verdacht, für die Muslimbruderschaft und den Verein „Islamische Gemeinschaft in Deutschland“ Strukturen aufzubauen, damit diese eine Monopolstellung über die Gebetsstätten in Sachsen erlangen.

Verfassungsschutz in Sorge

Laut Gordian Meyer-Plath, Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, habe die Muslimbruderschaft ihre Aktivitäten verstärkt, seit mit den Flüchtlingen viele Muslime ins Land gekommen seien. Mit Sorge beobachten die Verfassungsschützer, dass die Strategie der Muslimbrüder möglicherweise auf fruchtbaren Boden fällt, da es in Sachsen keine alteingesessenen Gemeinden und damit für neu angekommene Muslime vielerorts keine alternativen Angebote gebe.

Für Muslime ist es eine religiöse Pflicht, zu beten. Wenn es nur eine Moschee in der Region gebe, gingen sie dorthin. Und dann sei es natürlich schlecht, so Sachsens oberster Verfassungsschützer, wenn die einzigen muslimischen Strukturen vor Ort von Islamisten, also politischen Extremisten, betrieben würden. Laut Verfassungsschutz gebe es bei der Muslimbruderschaft Bestrebungen, die etwa gegen die Religionsfreiheit, die Geschlechtergleichheit oder das Existenzrecht Israels gerichtet seien. Ziel sei es, die Scharia einzuführen und einen Gottesstaat in Deutschland zu errichten. Laut Verfassungsschutz-Sprecher Martin Döring verfolge die Muslimbrüderschaft eine Doppelstrategie: nach außen integrativ, nach innen knallhart antisemitisch und gewaltbereit. Etwa 35 Personen würden in Sachsen zum Umfeld der Muslimbrüder zählen.

In Riesa gibt es derweil Bestrebungen, Asylbewerbern einen Gebetsraum unabhängig von der SBS zur Verfügung zu stellen. Man sei dabei allerdings noch im Anfangsstadium, heißt es aus dem Rathaus. Schließlich müsse die Stadt für das Vorhaben auch einen passenden Ansprechpartner unter den Muslimen finden. Es sei wünschenswert, wenn es in Riesa einen Gebetsraum gäbe, dessen Betreiber nicht im Visier des Verfassungsschutzes stehen.

