Bauaufsicht bereitet Abriss für Schlossberg 7 vor Kaum vorstellbar, wie es an der Ecke ohne das markante Haus aussehen soll. Fantasie ist auch wegen eines Baukrans gefragt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Kran, der noch im Miruspark steht, sollte in den nächsten Tagen die Stadt verlassen ... © André Braun Der Kran, der noch im Miruspark steht, sollte in den nächsten Tagen die Stadt verlassen ...

... doch der einzig infrage kommender Weg ist der Schlossberg. Der ist jedoch wegen des maroden Gebäudes Nummer 7 gesperrt.

Für jeden Tag, an dem nichts passiert, sind Anwohner des oberen Schlossberges und die Nachbarn auf der Niederlanggasse dankbar. Argwöhnisch beobachten einige das Haus Schlossberg 7 – vor allem, nachdem Experten festgestellt haben, dass es erhebliche Bewegungen in und an dem Gebäude gibt. Weil Gefahr im Verzug scheint, ist das Grundstück großräumig abgesperrt worden. Weder die Straße davor noch die Fußwege auf zwei Seiten dürfen genutzt werden (DA berichtete). Trotzdem, so befürchten die Anwohner, könnten ein starker Regenguss oder ein heftiges Gewitter der Auslöser dafür sein, dass das Gebäude einstürzt. Dem will beziehungsweise muss das Landratsamt Mittelsachsen noch zuvorkommen. „Die Bauaufsicht bereitet den Abriss des Gebäudes vor“, teilte André Kaiser als Sprecher der Behörde auf Anfrage des Döbelner Anzeigers mit. Er spricht von einer Ersatzmaßnahme. Das heißt, der Eigentümer reagiert nicht entsprechend, um die nachgewiesene Gefahr abzuwenden. Deshalb muss der Landkreis einspringen und handeln. „Nach vorläufigen Schätzungen werden Kosten in Höhe von etwa 140 000 Euro anfallen“, so Kaiser weiter. Diese würden, wie in ähnlichen Fällen auch, dem Eigentümer in Rechnung gestellt. Der ist über den Zustand seiner Immobilie in Leisnig informiert. Mit ihm habe es Schriftverkehr zum Problem am Schlossberg gegeben.

Wie schnell der Abriss jetzt über die Bühne gehen kann, dazu sagte die Kreisbehörde nichts. Uwe Dietrich vom Ordnungsamt der Stadt Leisnig bestätigte derweil, dass ein Notfußweg über die Heiste in Richtung Niederlanggasse angelegt werden soll. „So einfach, wie manch einer denkt, ist das aber nicht“, räumte Dietrich ein. Bis der Weg hergerichtet sei, dauere es noch mindestens drei bis vier Wochen. Bis dahin sind Umwege nötig.

„Wir arbeiten an diesem Problem“, versicherte Dietrich. Er hat schon das Altstadtfest im Hinterkopf und fragt sich, wie es dann, wenn Tausende Gäste in der Stadt sind, in diesem Altstadtbereich aussehen wird. Kopfzerbrechen bereitet ihm darüber hinaus, wie ein Baukran die Stadt verlassen kann. Weder die Schloss- noch die Kirchstraße kommen als Transportweg infrage. Unter normalen Umständen wäre das Baufahrzeug über den Schlossberg gerollt. Dagegen spricht die derzeitige Sperrung. Laut André Kaiser ist dieses Kranproblem in Freiberg unbekannt. Am Mittwoch war der Baukran im Mirusparkes noch im Einsatz. Dort wurden über Monate aufwendig die Stützmauern der Burgaußenanlage gesichert. Spätestens bis zum Altstadtfest muss der Kran verschwunden sein, weil der Platz anderweitig benötigt wird.

zur Startseite