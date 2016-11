Bauarbeiter und Gärtner melden sich arbeitslos Der Arbeitsmarkt im November zeigt erste Vorboten des Winters. Chefs müssen ihre Leute aber deshalb nicht gleich entlassen.

Der November hat sich von der Oberlausitz mit einer leicht gestiegenen Arbeitslosenzahl verabschiedet. Ende des Monats waren in den Landkreisen Bautzen und Görlitz insgesamt 21 512 Frauen und Männer ohne Job, 51 mehr als im Oktober. Im Vergleich zu November 2015 waren aktuell aber 3 411 Arbeitslose weniger gemeldet. Die Geschäftsstelle Bischofswerda berichtete von derzeit 1 023 Arbeitslosen, das waren 28 mehr als im Oktober. Vor zwölf Monaten lag die Zahl hier bei 1 225.

Ilona Winge-Paul, Vize-Chefin der Arbeitsagentur Bautzen, bezeichnete den leichten Zuwachs als saisonbedingt. So hätten sich im November vorrangig Beschäftigte aus dem Baugewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau sowie von Dachdeckerbetrieben arbeitslos gemeldet. Doch das müsse gar nicht sein, erklärte Winge-Paul: Arbeitgeber der Baubranche und ähnlicher Gewerke müssten ihre Leute nicht zur Agentur schicken, sondern könnten Saison-Kurzarbeitergeld nutzen. Hier entfällt ab sofort eine bürokratische Hürde. Bislang mussten die Unternehmen bei der Agentur eine Anzeige über den Beginn des Ausfalls stellen. Jetzt müssen nur noch die entsprechenden Abrechnungsunterlagen eingereicht werden. Im Winter 2015/16 nutzten im Monatsdurchschnitt 201 Betriebe für insgesamt 1 223 Beschäftigte das Saison-Kurzarbeitergeld. Dieses habe den Vorteil, so die Vize-Chefin der Agentur, dass die Mitarbeiter den Winter über Angestellte der Firma bleiben können und im Frühjahr wieder zur Verfügung stehen. „Wer sich arbeitslos meldet, den können wir auch an einen neuen Arbeitgeber vermitteln“, stellt Ilona Winge-Paul klar.

Außer aus dem Baugewerbe meldeten sich im November vorrangig gekündigte Mitarbeiter von Büros, dem Hotel- und Gaststättengewerbe und aus der Transportbranche arbeitslos. Die Chancen für Betroffene, relativ schnell einen neuen Job zu finden, stehen gut. Aktuell können die Vermittler der Bautzener Agentur auf 3 766 sozialversicherungspflichtige Stellen zurückgreifen. 998 freie Jobs wurden allein im November gemeldet – zwar 101 weniger als im Oktober, aber 147 mehr als vor zwölf Monaten. Die meisten freien Stellen meldete einmal mehr die Zeitarbeitsbranche.

