Bauarbeiter in der schönsten Fleischerei von Görlitz Thomas Büchner saniert sein Geschäft in der Bismarckstraße bei laufendem Betrieb. Hygienische Bedenken gibt es nicht.

Fleischermeister Thomas Büchner räumt die Folie von der Theke: Der Verkauf in seinem Laden geht trotz Bauarbeiten weiter. Fotos: Nikolai Schmidt



So edel sah das Geschäft der Fleischerei Büchner bisher aus. Doch damit es schön bleibt, muss jetzt dringend etwas getan werden. Vielleicht kommt sogar ein Kronleuchter in die Mitte.

Das ist mal ein ungewöhnliches Bild: Baugerüste stehen im Laden der Fleischerei Büchner in der Bismarckstraße – und zwischen den Gerüsten geht der Verkauf noch bis Sonnabend ganz normal weiter. „Wir haben das Gerüst am Montagvormittag binnen vier Stunden aufgebaut“, sagt Fleischermeister Thomas Büchner. Und dann die Theken eingeräumt, damit ab Mittag der Verkauf wieder beginnt.

Darüber sind Planen gespannt, sogar zwei übereinander, damit auch wirklich nichts nach unten rieseln kann, wenn Restaurator Erik Hamann aus Königshain mit seinem Pinsel an der Decke des Ladens arbeitet. „Lärm oder Staub macht der Restaurator nicht“, sagt Planer Hagen Aye, der den Bau begleitet. Und mit dem Veterinäramt sei alles abgestimmt, ergänzt Büchner: „Hygienische Bedenken gab es nicht.“

Der 48-Jährige hat die Fleischerei 1993 eröffnet und lebt seit 1994 auch in dem Haus, das ihm selbst gehört. Nach so langer Zeit ist es nun dringend nötig, am schönsten Fleischerladen der Stadt etwas zu machen. Der wurde 1890 errichtet. Jetzt aber haben sich unter einigen Fliesen Hohlstellen gebildet. Die Fliesen drohen abzuplatzen. Auch die Decke ist nicht mehr in Ordnung. „Wir haben sie von oben geöffnet, denn die Wohnung darüber steht leer“, so Büchner. Was er dort gesehen hat, hat ihn nicht begeistert: Viele Balken sind nicht mehr intakt. So musste er neben den alten Balken neue einziehen lassen, die der Decke nun Stabilität geben. Die alten halten jetzt nur noch die Stuckdecke im Laden.

„Der Restaurator arbeitet bis Dienstag an der Decke, anschließend gibt es noch am Dienstag einen Termin mit der Denkmalbehörde, um die Befunde auszuwerten“, sagt Aye. Erst dann wird festgelegt, welche Farbe die Decke künftig erhält. Doch neben Kacheln, Holzbalken und Stuckdecke stehen noch zwei weitere Arbeitsschritte an. „Wenn wir einen passenden Kronleuchter bekommen, würden wir den gern in der Mitte des Sterns an der Decke aufhängen“, so Aye. Und außen soll der Laden wieder – so wie früher – Holzrollläden erhalten. „Die alten Kästen sind noch da, aber die Rollläden selbst werden neu angefertigt“, erklärt der Planer.

Alles in allem kosten diese fünf Arbeitsschritte „eine sehr hohe fünfstellige Summe“. Die Hälfte davon sind Fördermittel, einerseits aus der Altstadtstiftung, andererseits Landesmittel. „Letztere hätten wir ohne den Einsatz des Bundestagsabgeordneten Michael Kretschmer wohl nicht bekommen“, sagt Büchner. Doch trotz alledem muss er die andere Hälfte der Kosten selbst tragen. „Das ist auch der Grund, warum die Arbeiten bei laufendem Betrieb stattfinden“, sagt der Fleischermeister: „Ich muss Geld verdienen, kann es mir gar nicht leisten, so lange zu schließen.“

Nur nächste und übernächste Woche bleibt der Laden zu – zwei Wochen Urlaub, so wie jeden Sommer. „In dieser Zeit passieren die Arbeiten, die wirklich Dreck machen“, sagt Aye. Danach wird alles gründlich gereinigt – und wieder eröffnet. Ob die Arbeiten dann erledigt sind, steht noch nicht fest. Wenn alles gut läuft, könnte es klappen. Wenn nicht, werden die Kunden noch einmal zwischen Gerüststangen und Planen bedient, bis alles geschafft ist.

Doch Büchner und Aye blicken noch weiter voraus. Heizung, Klimatechnik und Fußboden müssten auch mal gemacht werden. Und die Erdgeschoss-Fassade nach einem historischen Entwurf. Für diese Arbeiten will sich Büchner aber auf keinen Zeitplan festlegen. Schließlich kostet das auch wieder viel Geld. „Wenn sich ein Sponsor finden würde, könnte es schnell gehen“, überlegt er. Bisher ist aber keiner in Sicht.

