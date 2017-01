Bauarbeiter graben alte Gruft in Pirna aus Die Neugestaltung des Friedensparks bringt interessante Entdeckungen. Sie werden jetzt von Archäologen dokumentiert.

In der Grube, wo das Bauwerk eingelassen wurde, das künftig das Wasserspiel im Friedenspark steuert, fanden die Bauarbeiter Überreste des alten Friedhofs. © Archivfoto/Daniel Förster

Bei den Arbeiten am Friedenspark haben die Bauarbeiter Reste historischer Friedhofskultur freigelegt. Dies geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage des CDU-Stadtrates Peter Schwerg hervor. Der Abgeordnete hatte in der Baugrube an der Westseite des Friedensparks ein Sandsteingewölbe geortet und sich erkundigt, was es damit auf sich hat.

Nach Auskunft des Rathauses sind nach dem Bodenabtrag mehrere große Mauerzüge freigelegt und dokumentiert worden. Es handele sich dabei um die Überreste von Grüften und Begräbnisstätten, welche sich entlang der einstigen Außenmauer des ehemaligen Nikolaifriedhofes aneinanderreihten, der sich auf dem Areal des heutigen Friedensparks befand.

Einige der Gruftanlagen waren mit Brandschutt verfüllt, der hauptsächlich aus Bruchstücken von Lehmziegeln bestand. Bei dem noch tieferen Eingriff in den Boden für das Schachtbauwerk, von dem aus das künftige Wasserspiel gesteuert wird, legten die Bauarbeiter zudem einen massiven Mauersockel frei. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich dabei laut Rathaus um das Fundament des einstigen Kriegerdenkmals handeln.

Nach Abschluss der Arbeiten im Friedenspark will das Landesamt für Archäologie eine Dokumentation über die Ergebnisse der archäologischen Untersuchungen präsentieren. Die Arbeiten für die Neugestaltung des Parks hatten 2016 begonnen und werden bis 2018 dauern. Das neue Antlitz folgt der ursprünglich klassischen Dreiteilung: Am Eingang vom Dohnaischen Platz aus wird es einen Erlebnisbereich mit einem Wasserfontänenfeld geben, im Mittelteil schließt sich ein Ruhebereich an, im hinteren Teil ein Spielplatz, der das Thema Seilerei aufgreift – weil eine solche einmal im hinteren Teil des Parks stand. (SZ/mö)

