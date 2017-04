Bauarbeiter finden Brandbombe Bombe wird auf Feld bei Sohland gesprengt.

Symbolfoto © Kampfmittelbeseitigungsdienst

Reichenbach. Bei Bauarbeiten auf einem Firmengelände an der Paulsdorfer Straße in Reichenbach ist am Mittwochvormittag eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit. Mitarbeiter des alarmierten Kampfmittelbeseitigungsdienstes legten die 50-Kilo-Bombe frei. Diese befand sich in einem so schlechten Zustand, dass sie auf einem Feld bei Sohland transportiert und dort kontrolliert gesprengt wurde.

Die Bauarbeiter hätten äußerst umsichtig reagiert, als sie entdeckten, was sie da mit dem Bagger aus dem Erdreich geholt hatten, so der Polizeisprecher. Sie legten den Fund in der Baggerschaufel wieder vorsichtig ab und deckten Erde darüber. (SZ)

