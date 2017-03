Bauarbeiten an der B 98 starten Die marode Straße zwischen Sohland und Wassergrund wird jetzt erneuert. Davon profitieren auch Radfahrer und Schüler.

Zwischen Sohland und Wassergrund wird gebaut. © dpa

Der Ausbau der B 98 zwischen Sohland und dem Ortsteil Wassergrund soll am 24. April beginnen. Dabei wird ein knapp drei Kilometer langer Straßenabschnitt zwischen der Frühlingsberg-Grundschule und dem Ortseingang von Wassergrund erneuert. „Wir rechnen mit Baukosten in Höhe von rund fünf Millionen Euro“, sagt Isabel Siebert, Pressesprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv), das Auftraggeber ist. Beendet sein sollen die Arbeiten im Herbst des kommenden Jahres.

Bei der Baumaßnahme entsteht auch ein Geh- und Radweg. Die Gemeinde Sohland beteiligt sich mit der Erneuerung der Straßenbeleuchtung und lässt außerdem die Zufahrt zur Frühlingsberg-Grundschule und den dortigen Buswendeplatz nebst Haltestelle umgestalten. Während der Arbeiten wird die Bundesstraße in verschiedenen Abschnitten voll gesperrt. Nach Aussagen von Isabel Siebert ist geplant, die Strecke während der Winterpause provisorisch befahrbar zu machen.

In Vorbereitung auf den Straßenbau hat ein vom Lasuv beauftragtes Unternehmen im Herbst letzten Jahres entlang der Strecke 50 einzelne Bäume gefällt und 5 300 Quadratmeter Wald gerodet. Als Ersatz dafür sollen nach Abschluss der Bauarbeiten nahe der Straße 200 Bäume und 1 850 Sträucher gepflanzt, am Rande des Ortsteils Wassergrund eine 1 500 Quadratmeter große Streuobstwiese angelegt und eine bestehende Streuobstwiese in Taubenheim mit jungen Bäumen ergänzt werden. Außerdem ist geplant, 4 000 Quadratmeter Wald neu anzulegen und historische Lindenrondelle wieder herzustellen. (SZ/ks)

