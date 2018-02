Bauarbeiten schränken Bahnverkehr ein

© Uwe Soeder

Region. Am 5. und 6. März steht auf der Bahnstrecke zwischen Dresden-Klotzsche und Dresden-Neustadt nur ein Gleis zur Verfügung, was zu Fahrplanänderungen führt. Grund dafür sind Bauarbeiten am Bahnhof Dresden-Klotzsche und der Nesselgrundbrücke, teilt die Länderbahn in einer Pressemeldung mit.

Am 6. und 7. März kommt es wegen einer Sperrung zwischen Dresden Hbf und Radeberg zu Schienenersatzverkehr und Fahrplanänderungen.

Im längsten Bauabschnitt vom 7. bis 23. März wird zwischen Dresden-Klotzsche und Dresden-Neustadt nur ein Gleis befahren, was ebenfalls zu geänderten Fahrzeiten führt. Vom 23. bis 25. März ist dann die Strecke zwischen Dresden Hbf und Radeberg gesperrt, ebenso wie die Strecke zwischen Dresden Hbf und Bautzen sowie Neukirch Ost. Für die Zeiträume ist Schienenersatzverkehr eingerichtet. (SZ)

www.trilex.de/fahrplanaenderungen/

