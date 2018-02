Bauarbeiten schränken Bahnverkehr ein Betroffen ist die Strecke RB 45 Chemnitz - Riesa - Elsterwerda. Es gibt keinen Halt in Wülknitz.

Symbolbild: Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es am Wochenende zu Fahrplanabweichungen. © Dietmar Thomas

Region Döbeln. Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es am Wochenende zu Fahrplanabweichungen im Streckennetz der Mitteldeutschen Regiobahn (MRB). Betroffen ist die Strecke RB 45 Chemnitz - Riesa - Elsterwerda. „Bei Abfahrten von Chemnitz-Hauptbahnhof sowie Elsterwerda in den Nachmittags- und Abendstunden kann der Verkehrshalt Wülknitz nicht bedient werden“, teilte eine MRB-Sprecher mit. Die Abfahrts- und Ankunftszeiten zwischen Riesa-Wülknitz und Elsterwerda müssen später gelegt werden. „Fahrgäste von und nach Wülknitz nutzen den Schienenersatzverkehr zwischen Tiefenau und Wülknitz“, so der Sprecher. Die Bushalte befinden sich unmittelbar an den bekannten Zughaltepunkten. Eine Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen eingeschränkt möglich. Alle nicht im Baufahrplan aufgeführten Züge verkehren normal. (DA)

