Bauarbeiten ohne Ende auf der B115 Zwischen Niesky und Rietschen ist die oberste Asphaltschicht weggefräst. Dabei sollte die Strecke ab Freitag wieder freigegeben sein.

Die B115 zwischen Niesky und Rietschen. © André Schulze

Wer von Niesky aus nach Norden unterwegs ist, wird erneut ausgebremst. Denn zwischen Niesky und Rietschen ist die oberste Asphaltschicht auf der Bundesstraße 115 in beiden Richtungen weggefräst worden. Deshalb herrscht hier zum Teil Tempo 50. Dabei sollte ab Freitag auf der Strecke eigentlich wieder freie Fahrt gelten. Zumindest hat Rietschens Bürgermeister Ralf Brehmer im Gemeinderat angekündigt, dass die Straße in Rietschen am 18. August fertig sein soll. Ob sich die Freigabe der Strecke und das Ende der weiträumigen Umleitung durch die neue Baustelle verschiebt, ist offen. Das zuständige Landesamt war am Mittwochabend nicht zu erreichen. (SZ/bb)

zur Startseite