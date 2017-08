Bauarbeiten im Untergrund In Gröba wird zeitgleich an mehreren Stellen gebaggert. Das bleibt noch bis Oktober so.

© Sebastian Schultz

Wer aus Richtung Strehla über die Hafenbrücke kommt, sieht sie direkt vor sich: die Baustelle auf der Hafenstraße. Dort wird schon seit Anfang Mai gebaggert. Das bleibt auch noch mehr als zwei Monate so. Bis Ende Oktober werden dort die Abwasseranlagen instand gesetzt.

Bereits fertiggestellt ist dort der Abschnitt Hafenstraße in Richtung Hafenbrücke, sagt Bauamtsleiterin Ina Nicolai. Das betrifft den Bau in offener Bauweise. Aktuell läuft der Kanalbau auf dem Abschnitt zwischen Friedrich-Ebert-Platz und Weststraße, gleichzeitig wird dort der Einbau eines sogenannten Langschlauchs vorbereitet. Im Teilbereich Uttmannstraße sei man mit der offenen Bauweise fertig – die Arbeiten laufen planmäßig.

Derzeit wird in Gröba die Wasserhaltung aufgebaut, um ab nächster Woche den Langschlauch tatsächlich einziehen zu können. Die Arbeiten in geschlossener Bauweise sollen dort noch bis Ende September laufen.

Auf der anderen Seite des Hafens, an Kirchstraße/Gartenweg/Dammweg, ist der erste Abschnitt der Anschlussleitungen an der Kirchstraße bereits komplett erneuert. Auch der Sammler im Gartenweg ist saniert. Nun läuft der Kanalbau im Bereich Dammweg, außerdem werden die Anschlussleitungen im zweiten Abschnitt an der Kirchstraße gemacht. Wie bereits mitgeteilt, könnte der dort eigentlich bis 2018 geplante Bau schon dieses Jahr fertig werden – wenn es weiter so gut läuft. (SZ/csf)

