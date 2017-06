Bauarbeiten im Schulgebäude

Der Speise- und Mehrzweckraum der Großdubrauer Schulen wird umgebaut. © Uwe Soeder

Seit Beginn der Ferien sind nicht mehr nur auf der Schulstraße Bauarbeiter in Großdubrau unterwegs. Seitdem wird auch im Mittelgebäude der beiden Schulen gearbeitet. Hier wird der Speise- und Mehrzweckraum umgebaut. Letzte Aufträge hat jetzt der Gemeinderat vergeben. Im Mehrzweckraum entsteht eine behindertengerechte Toilette. Außerdem kommen in den ehemaligen Spülraum Sanitär- und Umkleideräume für die Ausgabeküche. Diese wird verkleinert, weil nicht so viel Platz gebraucht wird wie zu der Zeit, wo noch selber gekocht wurde. Die Toiletten im Keller bleiben bestehen. Neben dem Einbau einer Wärmedämmung und einer Fußbodenheizung zur Energieeinsparung wird auch die Elektrik in Ordnung gebracht.

Die Umbauten kosten etwa 356 000 Euro. Das sind entgegen der Planung gut 44 000 Euro mehr. Grund ist, dass die Firmen oft ausgebucht sind und sich bei Ausschreibungen dann auch mit anderen Preisen beteiligen, sagt Großdubraus Bürgermeister Lutz Mörbe (parteilos). Da die Arbeiten bis Dezember dauern, werden die Schüler im neuen Schuljahr ihr Mittagessen vorübergehend im Saal der Gaststätte „Sächsischer Jäger“ einnehmen. Dort wird das Essen sowieso gekocht. (SZ/kf).

