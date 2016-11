Bauarbeiten im Schloss Bis zum Frühjahr gibt es gleich zwei Baustellen in dem Gebäude in Struppen. Der Verein erhofft sich nach der Fertigstellung mehr Gäste.

Das Schloss Struppen wird immer attraktiver. © Marko Förster

In den nächsten Monaten stehen umfangreiche Bauarbeiten im Schloss Struppen an. Bis zum Frühjahr sollen in dem jahrhundertealten Gebäude ein neues Treppenhaus und moderne Sanitäranlagen im Obergeschoss entstehen. Darüber informiert der Vorsitzende des Schlossvereins, Dirk Ihlenfeldt, der auch gleichzeitig mit seinem Architektenbüro die Planung der Bauarbeiten übernimmt.

Damit das neue Treppenhaus entstehen kann, das zukünftig drei Etagen miteinander verbindet, werden zwei Räume im hinteren Teil des Schlosses umgebaut. Installiert werden soll eine Stahltreppe mit Holzdielen. Die soll auch für ältere Besucher angenehm zu begehen sein, versichert der Vereinsvorsitzende. Auch die Toiletten sollen diesen Anspruch erfüllen.

Im Gemeinderat im Oktober hatten die Mitglieder den Startschuss für die Bauplanung gegeben. Dirk Ihlenfeldt ist zuversichtlich, dass die Arbeiten Ende Januar 2017 beginnen können. „Zurzeit laufen aber noch die letzten Abstimmungen mit der Denkmalpflege, und auch auf die Genehmigung der Fördermittel warten wir noch“, so Ihlenfeldt. Rund 130 000 Euro kostet das Vorhaben insgesamt, rund zwei Drittel der Summe werden wahrscheinlich gestellt. Bis Ende April soll hoffentlich alles fertig sein, denn dann steht die erste Veranstaltung des Jahres 2017 an.

Dirk Ihlenfeldt betont die Bedeutung der Bauarbeiten: „Danach ist das Schloss für Feierlichkeiten viel attraktiver.“ Außerdem sind dann auch die rechtlichen Auflagen, zum Beispiel Rettungswege betreffend, erfüllt. Bürgermeister Rainer Schuhmann (CDU) äußert sich anerkennend: „Es ist schon beachtlich, was der Verein aus dem Schloss gemacht hat.“

