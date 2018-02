Bauarbeiten im Freibad haben begonnen Im Freitaler Freibad Zacke wird trotz der derzeitigen Minusgrade schon an die Freibadsaison gedacht und es werden Reparaturarbeiten erledigt.

Im Freibad Zacke in Freital haben einige Reparaturarbeiten begonnen. © Andreas Weihs

Freital. Im Freibad Zauckerode sind umfangreiche Saisonvorbereitungen gestartet. Weil die Folie des Betonbeckens porös ist, soll sie ersetzt werden. Auch die sogenannte Beckenkrone, also der obere Teil der Umrandung, wird erneuert. Handwerker haben die Fliesen bereits entfernt. Die Krone soll neu aufgesetzt werden. Wegen des anhaltenden starken Frostwetters wurden die Arbeiten in dieser Woche allerdings unterbrochen und sollen am Montag fortgesetzt werden. Das teilte der Geschäftsführer der Technischen Werke Freital, Jörg Schneider, mit.

„Sobald Plusgrade herrschen, können wir auch das Wasser ablassen und die alte Folie entfernen“, sagte Schneider. Spätestens ab April soll dann eine neue Verkleidung eingezogen werden, damit der Badbetrieb wie geplant Anfang Mai starten kann. Die Baukosten liegen bei 500 000 Euro. Zuletzt wurde das Zacke 1993/94 grundlegend saniert. Das aus den 30er-Jahren stammende Betonbecken wurde dabei mit der Spezialfolie ausgestattet. (SZ/hey)

zur Startseite