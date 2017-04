Bauarbeiten behindern Bahnverkehr In der Nacht zum Sonntag müssen Fahrgäste auf Busse umsteigen.

Bei der Mitteldeutschen Regiobahn kommt es auf der Strecke zwischen Chemnitz und Elsterwerda zu Behinderungen. © André Braun

Auf der Strecke zwischen Chemnitz Hauptbahnhof und Elsterwerda kommt es in der Nacht zum 30. April zu Behinderungen. Das teilte ein Sprecher Mitteldeutschen Regiobahn mit. Bei der Abfahrt am 29. April um 22.26 Uhr ab Elsterwerda müssen die Fahrgäste auf dem Abschnitt zwischen Mittweida und Chemnitz Hauptbahnhof auf Busse als Schienenersatzverkehr umsteigen.

Grund dafür sind Bauarbeiten der DB Netz AG. Der Sprecher der Mitteldeutschen Regiobahn weist darauf hin, dass in den Bussen keine Fahrräder mitgenommen werden können. Die Busse halten zwar unmittelbar an den Zughaltepunkten, aber die Abfahrtszeiten können variieren. So sei es möglich, dass die Busse eher, aber auch später als der Zug abfahren. „Alle nicht im Baufahrplan aufgeführten Züge verkehren nach Regelfahrplan“, ergänzte der Sprecher. Aktuelle Informationen zu den Behinderungen finden Bahnfahrer auch im Internet. (DA/mf)

