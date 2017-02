Bauarbeiten auf Dresdner Straße Auf der Hauptverkehrsader in Freital stehen kommende Woche Bauarbeiten an. Die Straße verliert dadurch in beide Richtungen eine Fahrbahn.

Auf der Dresdner Straße in Freital könnte der Verkehr nächste Woche ins Stocken geraten. © Andreas Weihs

Autofahrer müssen sich ab kommender Woche auf Behinderungen auf der Dresdner Straße in Freital einstellen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Fahrbahn zwischen Parkplatz am Bahnhof Hainsberg und der Zufahrt zur Semmelweisstraße eingeengt. In beide Fahrtrichtungen bleibt jeweils eine Spur erhalten.

Grund für die Einengung sind Arbeiten an der Wasserleitung. Seit Mai 2016 werden an der Dresdner Straße in Hainsberg/Deuben neue Gas- und Wasserleitungen verlegt. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Bauprojekt der Freitaler Strom und Gas GmbH und der Wasserversorgung Weißeritzgruppe GmbH. Das Vorhaben unterteilt sich in drei Bauabschnitte mit fünf Bauphasen. Damit verbunden sind Einengungen der Fahrspuren, Sperrungen von Gehwegen und halbseitige Sperrungen der Fahrbahn. So ist auch dieses Jahr noch mit weiteren Einschränkungen auf der Straße zu rechnen, kündigt das Rathaus an. (SZ)

