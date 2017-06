Bauarbeiten auf der A 4 starten Bis Mitte August wird zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz die Fahrbahn erneuert. Der Verkehr soll eingeengt weiterrollen.

Auf der Autobahn zwischen Ottendorf und Pulsnitz wird es in den kommenden Wochen eng, © dpa

Auf der A 4 wird wieder gebaut: Voraussichtlich bis Mitte August will das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) auf rund 8,3 Kilometern zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz die Fahrbahn in Richtung Görlitz erneuern.

Die Vorbereitungen dafür sind schon in vollem Gange: „Zur Absicherung der Bauarbeiten müssen wir eine Fahrspur auf die gegenüberliegende Trasse in Fahrtrichtung Dresden verlegen“, erklärt Sprecherin Isabell Siebert. Das habe sich bereits bei den vorangegangenen Baumaßnahmen gut bewährt. Auf diese Weise bleiben in beiden Richtungen auch weiterhin zwei Fahrspuren zur Verfügung. Sie sind jedoch eingeengt und werden mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 80 versehen. Isabel Siebert weist zudem darauf hin, dass aus Richtung Dresden kommend die Abfahrten Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla nur von der rechten Spur aus zu erreichen sind, die auf der Richtungsfahrbahn verbleibt.

Bis zum Montag soll die Baustelle eingerichtet sein. Dann beginnen die eigentlichen Arbeiten – zuerst mit dem Bankettrückbau und Fräsarbeiten. Im Zuge der Sanierung der Asphaltdecken werden die Deck- und Binderschicht sowie Teile der Tragschicht neu gebaut.

In den ersten zwei Ferienwochen vom 26. Juni bis 5. Juli ist die Fahrbahnerneuerung im Bereich der Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla geplant, die in dieser Zeit für sowohl für Auf- als auch Abfahrten komplett gesperrt wird. Wenn alles nach Plan läuft und das Wetter mitspielt, werden die Bauarbeiten Mitte August beendet sein. Die Kosten betragen rund vier Millionen Euro.

Während der Zeit der Bauarbeiten bittet die Polizei um besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit. Ein hohes Unfallrisiko besteht vor allem an den Auffahrten Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz, die mit einem Stoppschild versehen sind, und an den Einfahrten in den Baustellenbereich, erklärt Thomas Knaup von der Polizeidirektion Görlitz. (SZ/ju)

