Bauarbeiten an Radweg und Brücke Beim Neubau an der Brücke über das Lange Wasser in Göda sind die ersten Schritte geschafft.

Das Lange Wasser in Göda im Bereich der Brücke. © Uwe Soeder

Die ersten vorbereitenden Arbeiten für den Neubau der Brücke übers Lange Wasser in Göda sind abgeschlossen. Das betrifft laut Isabel Siebert vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr die Umverlegung von Strom- und Trinkwasserleitung. Daher sei die Straße zunächst wieder normal zu befahren. Die Ampel, welche den Verkehr halbseitig an der Baustelle vorbeiführte, gehe außer Betrieb – aber nur vorübergehend. Denn ab 6. Juni gehe es weiter mit der Vorbereitung für den Bau einer Behelfsbrücke. Über die wird der Verkehr einspurig rollen, wenn die Brücke neben dem Gasthaus „Zum Hirsch“ abgerissen und durch eine neue ersetzt wird.

Derweil nehmen auch die Arbeiten am Radweg zwischen Göda und Rothnaußlitz Fahrt auf. Die archäologischen Untersuchungen des Baufeldes wurden in dieser Woche beendet, so Siebert. Nun kann gebaut werden. Größere Behinderungen für den Verkehr seien nicht zu erwarten. Es werde lediglich eine Geschwindigkeitsbegrenzung entlang der Baustrecke geben – und nur in Spittwitz zeitweise eine halbseitige Sperrung, weil dort auf 300 Meter Länge der Radweg direkt an die Straße angebaut werde. (SZ/MSM)

