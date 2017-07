Bauarbeiten an Polizeischule sollen 2018 starten Das Land will etliche Millionen Euro in den Bautzener Standort investieren. Künftig wird auf dem Gelände nicht nur unterrichtet.

Der Freistaat will die Polizeischule in Bautzen sanieren und erweitern. In dem Komplex werden künftig auch die Autobahnpolizei und die Kripo untergebracht. © Archivfoto: SZ/Uwe Soeder

Nach dem jüngsten Wirbel um den geplanten Ausbau der Polizeischule in Bautzen hat der CDU-Landtagsabgeordnete Marko Schiemann jetzt noch einmal den Zeitplan bekräftigt. Der Politiker reagierte damit auf Medienberichte, wonach das Vorhaben ins Stocken geraten sei. Die Arbeiten, so erklärt der Politiker, werden wie angepeilt 2018 starten. In einem ersten Paket hat der Freistaat Sachsen für die Arbeiten 5,8 Millionen Euro bereitgestellt.

Die Staatsregierung will in den kommenden Jahren massiv in den Standort der Hochschule investierten. Um bessere Bedingungen für die Aus- und Fortbildung sächsischer Polizisten zu schaffen, sollen die bestehenden Gebäude weiter saniert und die Einrichtung baulich erweitert werden. Darüber hinaus soll der Komplex künftig nicht nur für die Ausbildung der Einsatzkräfte genutzt werden. Auf dem Gelände will das Land auch die Autobahnpolizei sowie Mitarbeiter der Bautzener Kripo unterbringen. Vor mehreren Jahren hatte der Freistaat noch erwogen, den Bautzener Standort der Polizeihochschule mit Hauptsitz in Rothenburg dichtzumachen.

Zunächst hatte der Landtag im sächsischen Doppelhaushalt für den Ausbau in Bautzen fünf Millionen Euro beschlossen. „Die Summe ist noch einmal um 0,8 Millionen Euro aufgestockt worden“, sagt Marko Schiemann. Weitere Mittel sollen in die nächsten Haushalte mit eingestellt werden. Der Aus- und Umbau der Hochschule dauert voraussichtlich bis 2022.

Für das Vorhaben an der Thomas-Müntzer-Straße gebe es Klarheit, die notwendigen Planungen seien weitgehend erledigt, so Marko Schiemann. Das Finanz- und das Innenministerium seien sich über den Baustart im Jahr 2018 einig. Offen sei lediglich die Frage, wie die Arbeiten bei laufendem Betrieb der Einrichtung umgesetzt werden können. So müssten für die Bauzeit noch Übergangslösungen gefunden werden, etwa für die Unterbringung der Schüler.

Angesichts der stetig steigenden Herausforderungen für die Polizei und die angekündigte Offensive bei der Ausbildung des Nachwuchses sieht Marko Schiemann höchsten Handlungsbedarf. „Wir brauchen beste Bedingungen für die Ausbildung und die Weiterbildung unserer Polizisten“, sagt der Christdemokrat. Neben den Investitionen in Bautzen plant der Freistaat gegenwärtig auch eine Erweiterung des Hauptstandortes in Rothenburg.

