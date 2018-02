Bauarbeiten an Löbauer Kita Der Eingangsbereich der „Stadtzwerge“ soll neu gestaltet werden. Erst wenn auch das Dach dran war, können die Kinder wieder den ganzen Garten nutzen.

Die Kita „Stadtzwerge“. © Rafael Sampedro

Löbau. An der Kindertagesstätte „Stadtzwerge“ auf der August-Bebel-Straße soll der Eingangsbereich neu gestaltet werden. In Vorbreitung auf die Arbeiten ist die Hecke vor der Kita am Gehweg zur Straße hin entfernt worden. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Spätestens am Mittwoch sollen die Arbeiten beendet werden. Deswegen kann es vorübergehend zu Einschränkungen im Gehwegbereich kommen, wird mitgeteilt.

Als nächste Maßnahme soll das Baugerüst für die Erneuerung des Kita-Daches aufgestellt werden. Die Stadt plant, es zu erneuern, es ist nicht mehr intakt. Als Vorsichtsmaßnahme ist schon seit Längerem ein Bereich des Kita-Gartens mit Bauzäunen abgesperrt, damit die Kinder dort nicht spielen. Nun soll das Problem behoben werden.

Die Kita Stadtzwerge hat diesen Namen noch nicht lange. Vorher war die Einrichtung das Johanniter-Kinderhaus. Zum Jahresbeginn 2018 hat aber der Träger gewechselt, die Stadt Löbau betreibt die Kindereinrichtung nun selbst. Deshalb musste ein neuer Name her. Ausgesucht wurde er gemeinsam mit den Kindern und Erziehern. (SZ/rok)

