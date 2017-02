Bauarbeiten an Korbitzer Straße Die Kanalerneuerung beginnt im April. Anwohner werden in der nächsten Woche informiert.

Die Arbeiten zum Hochwasserschutz in Korbitz sollen ab dem Frühjahr durchgeführt werden. Wie Stadtsprecherin Katharina Reso mitteilt, geht es im April mit der Kanalerneuerung unter der Korbitzer Straße los.

Zuvor lädt das Meißner Bauamt zu einer Anwohnerinformation ein, um Betroffene und Interessierte über Neuigkeiten zu unterrichten. An der Korbitzer Straße soll die Straßenentwässerung verbessert werden, außerdem führen die Meißner Stadtwerke (MSW) Arbeiten an Leitungen und Kabeln durch. Wer über die vielfältigen Vorhaben Bescheid wissen möchte, ist am Mittwoch, 8. Februar, ab 17.30 Uhr in den großen Versammlungssaal an der Leipziger Straße 10 eingeladen.

Direkte Anwohner der Straße wurden bereits schriftlich zu dem Termin informiert.

Laut Stadtverwaltung werden die umfangreichen Bauarbeiten voraussichtlich bis September 2017 dauern, in dieser Zeit müssen Kraftfahrer mit Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen. Außerdem ist die Korbitzer Straße währenddessen zwischen den Hausnummern 15 und 23 nur eingeschränkt befahrbar. (SZ/mhe)

