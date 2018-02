Bauarbeiten an Elbkai-Haltestelle Gegenwärtig werden am oberen Elbkai in Bad Schandau die Spundwandelemente aus dem Flussgrund gezogen. Wegen der Bauarbeiten kommt es auch zu Änderungen an den Abfahrtssteigen der Busse.

Die Spundwände für die alte Baustraße werden gezogen. © SZ/Gunnar Klehm

Bad Schandau. Gegenwärtig werden am oberen Elbkai in Bad Schandau die Spundwandelemente aus dem Flussgrund gezogen. Sie sicherten monatelang die Baustraße vor der Kaimauer. Wegen der Bauarbeiten kommt es auch zu Änderungen an den Abfahrtssteigen der Busse.

Wie die Verkehrsgesellschaft OVPS mitteilt, betrifft das die Haltestellen der Linien 241, 244, 252, 253 und 260. Mit dem Fortschreiten der Baustelle können nicht mehr die regulären Haltestellen angefahren werden.

Stattdessen werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Das gilt bis zum 23. Februar. Die Stadt Bad Schandau hat die Kaimauer umfassend sanieren lassen, nachdem ein Teil der Mauer in die Elbe gestürzt war. Die Erneuerung kostet rund zwei Millionen Euro und wird komplett über Fördermittel finanziert. (SZ)

