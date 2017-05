Bauarbeiten an der Tharandter Straße Bis in den Herbst wird an verschiedenen Brücken zwischen Dresden und Freital gebaut.

Freital. Vom kommenden Montag an bis voraussichtlich Ende Oktober setzen Bauleute die Stützmauern entlang der Weißeritz an der Tharandter Straße zwischen Freital und Dresden instand. Das teilt die Stadt Dresden mit. Betroffen sind die Zweipfennigbrücke an der Dresdner Stadtgrenze und die Autobahnbrücke.

Beim Eiswurmlager sowie auch oberhalb der Bienertmühle kurz vor der Weißeritzbrücke Altplauen, werden Arbeiten durchgeführt. In dieser Zeit regelt eine Ampel den Verkehr, damit Radfahrer und Fußgänger sicher über die Straße kommen. Die Kosten betragen rund 367 000 Euro. (SZ)

