Bauarbeiten an der Spree genehmigt Auf einem fünf Kilometer langen Abschnitt soll der Fluss wieder an seinen natürlichen Lauf angepasst werden.

Ein Spreearm zwischen Halbendorf und Neudorf. © Uwe Soeder

Zurück zur Natur: Die Landesdirektion Sachsen hat umfangreiche Bauarbeiten an der Spree genehmigt. Wie die Behörde mitteilt, soll der Fluss wieder stärker an seinen natürlichen Lauf angepasst werden. Konkret geht es um einen fünf Kilometer langen Abschnitt zwischen Lömischau und Neudorf/Spree. Durch den Umbau soll sich der ökologische Zustand des Gewässers verbessern. Dafür werden die vor 100 Jahren abgetrennten Altwasser wieder an die Spree angebunden.

Im Zuge dessen investiert die Landestalsperrenverwaltung auch in den Hochwasserschutz. Dazu wird der marode Deich in Halbendorf/Spree ersetzt. Nächster Planungsschritt für das Vorhaben ist die öffentliche Auslegung der Unterlagen in den Gemeindeverwaltungen Großdubrau und Malschwitz. Der genaue Termin dafür steht aber noch nicht fest. (szo)

