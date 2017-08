Bauarbeiten an der Dorfstraße In Pohrsdorf werden Hochwasserschäden beseitigt. Die Vollsperrung dauert aber nicht mehr lange.

Seit Mitte Juli wird an der Dorfstraße im Tharandter Ortsteil Pohrsdorf gebaut. Beseitigt werden Hochwasserschäden aus dem Jahr 2013. Damals entstanden Ausspülungen, Rillen und Abbrüche vor allem in den Randbereichen. „Vorrangig geht es nun darum, die Seitenränder, also die Bankette, wiederherzustellen“, teilt Andreas Hübner vom Tharandter Bauamt mit. Auch werden Pflasterrinnen angelegt, welche das Oberflächenwasser besser aufnehmen und künftig schadlos ableiten sollen. Dafür wurde an einigen Stellen der Straßengraben gehoben, Abflussmulden neu angelegt und auch neue Straßeneinläufe gesetzt. Die Dorfstraße ist im Bereich der einzelnen Baustellen noch bis Mitte August halbseitig gesperrt.

Zudem plant die Stadt Tharandt Arbeiten am Landbergweg. Auch dabei müssen Hochwasserschäden von 2013 beseitigt werden. Am Landbergweg muss der Hangfuß mit Winkelelementen gesichert werden. Außerdem wird der Randbereich so erneuert, dass Oberflächenwasser besser abfließen kann. Die Arbeiten sollen unter Vollsperrung stattfinden. Die Kosten für beide Projekte liegen bei 56 000 Euro und werden komplett aus der Hochwasser-Hilfe des Freistaates finanziert. Die Arbeiten werden vom Unternehmen Arndt Brühl aus Freital ausgeführt. (hey)

