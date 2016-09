Bauarbeiten an der B 99 beendet

Symbolbild: B 99 Hirschfelde © Rafael Sampedro

Hirschfelde. Die Arbeiten am Neißeradweg entlang der Bundesstraße 99 in Hirschfelde sind beendet. Zuletzt war der Abschnitt zwischen der Selbstbedienungstankstelle und dem Sportstadion erneuert worden. Der Radweg vom Bahnübergang Drausendorf bis nach Hirschfelde war zuvor bereits erneuert worden. Das hatte wiederholt zu Kritik geführt, da die Bauarbeiten ausgerechnet in der Radfahrsaison stattfanden. In Hirschfelde wurde der Verkehr während des Radwegebaus zeitweise durch eine Ampelanlage geregelt.

Außerdem war die Geschwindigkeit von 70 auf 50 Stundenkilometern reduziert. Weil Radfahrer und Fußgänger die Fahrbahn queren, sei die Geschwindigkeit herabgesetzt worden, begründete das Ordnungsamt des Landkreises die Maßnahme. Mehrere Male hatten die Mitarbeiter der Verkehrsbehörde die Geschwindigkeit in diesem Bereich kontrolliert.

Im Ortschaftsrat Hirschfelde wurde der Zeitpunkt der Kontrollen in der letzten Sitzung im Juli kritisiert. Dass die Radler der Anlass für die Verkehrsüberwachung seien, findet ein Ortschaftsrat nicht richtig. Denn frühmorgens seien nach seiner Meinung noch keine Radfahrer entlang der B 99 unterwegs. Auch der nach Ansicht einiger Räte schleppende Fortgang der Bauarbeiten wurde angesprochen. (jl)

