Bauarbeiten an der B 170 beendet Die Verkehrsreinschränkungen an der Straße sind beseitigt. Doch die nächste Baustelle ist schon angekündigt.

Baustellen an der B 170 bleiben ein Dauerzustand. © Archiv: Kamprath

Gute Nachrichten für die Dresden-Pendler in der Region: Die Bauarbeiten auf der B 170 im Süden von Dresden sollen abgeschlossen sein. Wie Martina Aurisch, die Leiterin des Verkehrsamtes im Pirnaer Landratsamt auf Nachfrage informiert, sollten bis zum Mittwochabend die noch ausstehenden Markierungen auf der Fahrbahn aufgetragen sein. Danach sollten die halbseitigen Sperrungen zwischen der Autobahnauffahrt und der Dresdner Stadtgrenze aufgehoben werden. Eigentlich war das eher geplant. Doch durch die häufigen Regenfälle in den letzten Tagen sei es zu Verzögerungen gekommen, so Aurisch. In den Tagen zuvor wurde im Auftrag des Landratsamtes an mehreren Stellen der Bundesstraße eine neue Asphaltdecke aufgetragen. Dazu waren halbseitige Sperrungen notwendig.

Anfang November wird die Straße erneut zur Baustelle. Dann sollen Schächte angehoben und eine neue Markierung aufgebracht werden. Die Verkehrseinschränkungen werden dann geringer ausfallen, kündigt das Landratsamt an. (SZ/mb)

