Bauarbeiten an der Autobahn Die Auffahrt Bautzen-Ost ist ab Montag in Teilen gesperrt. Das hat auch Folgen für den Verkehr in der Kreisstadt.

© dpa

An der Autobahnauffahrt Bautzen-Ost müssen sich Autofahrer ab Montag auf Behinderungen einstellen. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilt, werden Schäden an der Fahrbahn ausgebessert. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 9. April. In dieser Zeit sind in Bautzen-Ost die Auffahrt in Richtung Dresden und die Abfahrt aus Richtung Görlitz gesperrt. Die Bauarbeiten wirken sich zudem auf die B 156 aus. Sie wird in Höhe der Autobahn zur Einbahnstraße. Stadtauswärts rollt der Verkehr wie gewohnt. Stadteinwärts führt eine Umleitung über die Burker Straße, Muskauer Straße und die Kreckwitzer Straße.

Grund für die Arbeiten sind nach Angaben des Landesamtes Mängel bei der Sanierung der Fahrbahn im Jahr 2013. Dadurch seien mittlerweile zahlreiche Schäden und Schlaglöcher entstanden. Deshalb müsse die Baufirma nun die betroffenen Asphaltschichten erneuern. Für den Steuerzahler entstehen keine Mehrkosten, versichert Lasuv-Sprecherin Isabel Siebert.

Autofahrer aus Richtung Görlitz werden ab Montag bereits in Weißenberg von der Autobahn geleitet. In Richtung Dresden verweist das Landesamt auf die Auffahrten Bautzen-West und Salzenforst. Allerdings kommt es bereits jetzt durch die Baustellen an der Zeppelinstraße, den Schilleranlagen und dem Kreisverkehr Schliebenstraße zu massiven Behinderungen im Bautzener Stadtverkehr. Eine weitere Verschärfung der Situation ab Montag ist daher zu erwarten. (SZ)

zur Startseite