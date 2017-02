Bauarbeiten an der alten Schmiede An dem Gebäude wird in diesem Jahr das Dach neu gedeckt. Auch drinnen geht es voran.

In Obergurig wird in diesem Jahr an der alten Schmiede gebaut. © Uwe Soeder

Der erste Schritt zur Rettung der alten Oberguriger Schmiede wurde bereits vorletztes Jahr gemacht. Die Gemeinde übernahm das Ensemble an der Schulstraße, das aus Umgebindehaus und angebauter Werkstatt besteht und eins der ältesten Gebäude im Ort ist, und ließ erste Arbeiten zur Sicherung der Bausubstanz erledigen. So wurden die tragenden Säulen des Umgebindes erneuert. Nun soll es in diesem Jahr mit Arbeiten am Dach weitergehen.

„Wir haben dafür Fördermittel vom Denkmalschutz bewilligt bekommen“, sagt Bürgermeister Thomas Polpitz (CDU), der zugleich Vorsitzender des Fördervereins ist, der für die Rettung der Schmiede gegründet wurde. Weitere Schritte zur Belebung des Objektes, das lange leer stand, sollen bei einer Vereinsversammlung im März besprochen werden. Ein Ziel wird laut Polpitz aber schon jetzt angepeilt: Im Herbst soll die Werkstatt als Museum eingeweiht werden. Der Heimatverein, der über die originale Ausstattung der ehemaligen Schmiede verfügt, sei bereits dabei, das vorzubereiten. (SZ/MSM)

