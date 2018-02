Bauarbeiten an der Allende-Turnhalle Ab März soll die Sanierung des Gebäudes beginnen. Dass die Stadt Bautzen nur das Nötigste machen lässt, hat einen Grund.

Bautzen investiert in die Sanierung der Turnhalle der Allende-Schule. © dpa

Bautzen. Voraussichtlich im März werden Bauarbeiter an der Turnhalle der Allende-Oberschule anrücken. Sie werden Arbeiten an der Fassade und am Fundament erledigen. Den Auftrag dafür hat die Stadt an ein Unternehmen aus Oderwitz vergeben, sagte Jens Seiffert vom Bauamt jetzt im Bauausschuss des Stadtrates. Einschränkungen für den Schulsport oder andere Nutzer der Halle soll es aber nicht geben, da ausschließlich außen gearbeitet wird.

Im vorigen Jahr hatte ein Statiker bei einer Begehung Schäden festgestellt, die sich auf die Standsicherheit des Gebäudes auswirken. So zeigen sich an den vier äußeren Hallenstützen Risse, Beton ist zum Teil abgeplatzt und Bewehrungseisen rosten. Das soll nun für rund 65 000 Euro in Ordnung gebracht werden. Dabei beschränke man sich aber auf die Mindestanforderungen des Statikers, so Jens Seiffert.

Denn möglicherweise sind die Tage der Halle, die 1968 aus Stahlbeton-Fertigteilen errichtet wurde, gezählt. Da außer den Hallenstützen noch vieles andere zu modernisieren wäre – so fehlt bisher die Wärmedämmung –, wird bereits über Abriss und Neubau diskutiert, zumal die jetzige Halle relativ klein ist.

Ganz so schnell wird sie aber nicht verschwinden. Denn zunächst werden weitere Untersuchungen folgen. So soll laut Bauamtsleiter Falko Wendler in diesem Jahr eine Gegenüberstellung der beiden Varianten Abbruch/Neubau und Sanierung erarbeitet werden. (SZ/MSM)

